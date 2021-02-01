Настрої українського бізнесу відчутно погіршилися на початку 2021 року: причини
Український бізнес погіршив оцінки поточного економічного стану своїх компаній. Через посилення Кабінетом Міністрів карантину індекс очікувань ділової активності у січні 2021 року знизився до 37,6.
Джерело: НБУ
Про таку ситуацію свідчать результати щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Нацбанк. Очікування підприємств перебувають на рівні нижче рівноважного значення (50 пунктів) одинадцятий місяць поспіль – з березня 2020 року.
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У січні 2021 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 37,6; у порівнянні з 45,5 в грудні 2020 року.
З чим пов'язують послаблення ділової активності
- Таке явище – типове для початку року та зазвичай пояснюється скороченням кількості робочих днів.
- Тепер його значно підсилило запровадження суворих карантинних обмежень щодо здійснення деяких видів підприємницької діяльності.
За результатами опитування, компанії у всіх секторах суттєво погіршили очікування щодо результатів своєї діяльності.
Якими є очікування компаній
- Найпесимістичнішими є очікування у підприємств секторів будівництва та торгівлі.
- Крім того, компанії продовжують очікувати зростання цін на власну продукцію й послуги на тлі підвищення закупівельних цін.
- Залишаються песимістичними передбачення щодо загальної кількості працівників.
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Що відомо про опитування НБУ?Щомісячне опитування підприємств проводили з 5 січня до 25 січня 2021 року. В опитуванні взяли участь 202 компанії.
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