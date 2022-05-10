Згідно з внутрішнім прогнозом російського Мінфіну, цьогоріч ВВП скоротиться на 12%. Про це повідомили джерела Bloomberg, оскільки в Росії не оприлюднюють офіційного прогнозу після початку повномасштабної війни проти України.

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Рекордне падіння для Росії

Востаннє таке економічне потрясіння Росія переживала на початку 1990-х років після розпаду СРСР. У 1992 році падіння склало 14,5%.

При цьому 12% – це не межа. Хоча й таке падіння знищує для Росії ціле десятиліття росту.

Наталія Лаврова, головна економістка фінансової групи BCS у Москві наголошує, що у випадку нафтового та газового ембарго, а також подальшого виходу іноземних компаній з Росії економіка впаде ще більше наступного року.

Основні мінуси – це нафтове ембарго, відмова ЄС від російського газу, а також більше від’їздів іноземних компаній. Все це, ймовірно, буде поступово розширюватися, і багато негативу перенесуться на 2023 рік,

– сказала економістка.

Лише на основі тих санкцій, які вже ввели, вона очікує скорочення ВВП на 10,8% у 2022 році і приблизно на 5% у 2023 році. А нагадаємо, що ЄС наразі готує шостий пакет санкцій, який може включати нафтове ембарго – найболючішу для Росії санкцію.

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