Про це розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в ефірі 24 каналу.

До теми "Газпром" заявив, що Польща і Болгарія залишились без газу через невиплату у рублях

За його словами, передусім причиною такого рішення з боку Росії могло стати те, що Польща є чи не найактивнішою з-поміж держав ЄС, яка підтримує Україну у війні.

У випадку з Болгарією Росія мала вже найближчим часом або переглянути, або завершити контракт.

Крім того, є певні побоювання, що у Росії не знають, як можна реалізувати указ, який підписав Путін, про переведення оплати за газ у рублі, тому що дуже важко примусити до чогось приватні суб'єкти господарювання, які є основними учасниками цих контрактів. Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань

Рябцев додав, що такі кроки Росії лише свідчать про те, що вона не має інших важелів впливу на держави, які підтримують Україну, крім цього звичного газового шантажу.

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