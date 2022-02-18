Обсяг світової торгівлі у 2021 році: чи зросли всі сектори економіки
Сукупний обсяг експорту та імпорту у вартісному вираженні за підсумками 2021 року збільшився на 25%. Зростання прослідковувалось у всіх секторах, крім авіапрому.
Як зросла світова торгівля у 2021 році
Обсяг світової торгівлі у 2021 році зріс до рекордно високого рівня – 28,5 трильйонів доларів. Загалом у 2021 році за товарами зростання склало 27%, за послугами – 17%.
Зверніть увагу Росія більше не один з найбільших експортерів українських товарівНагадаємо! Обсяг експорту українських товарів у 2021 році зріс на 38% – до 68 мільярдів доларів. Що стосується імпорту, то він становив 72,8 мільярда доларів, що на 34% більше, ніж роком раніше. Більше про це, читайте тут.
Як зростали різні сектори економіки
Загалом зростання постачання відзначалося у всіх глобальних секторах, крім транспортного обладнання, що включає авіапром. Йдеться про -12% річних та -40% від рівня 2019 року.
Експорт продовольства збільшився протягом року на 20%, проти рівня до пандемії – на 31%. Цей приріст значною мірою пояснюється збільшенням цін. Так основні продовольчі товари такі як зерно, олія, м'ясна та молочна продукція, цукор подорожчали у 2020 році в середньому на 28%, згідно з даними ФАО (продовольча та сільськогосподарська організація ООН).
Збільшення цін на ринках призвело до зростання вартості експорту:
- енергоресурсів на 97% на рік,
- металів – на 41%,
- продукції хімпрому – на 35%,
- продовольства – на 20%.
Разом з цим у ЮНКТАД прогнозують, що у 2022 році темпи зростання уповільняться на тлі уповільнення швидкості зростання глобального ВВП та світової інфляції.
Як змінився обсяг експорту
- З Китаю зріс за 2021 рік на 43% (імпорт при цьому збільшився на 32%).
- З Росії – на 33% (на 23%).
- З Бразилії – на 23% (на 33%).
- З США – на 12% (на 20%).
- З Євросоюзу – на 10% (на 27%).
Глобальні торгові тенденції та поточний прогноз ЮНКТАД / Інфографіка ЮНКТАД
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