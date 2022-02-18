Як зросла світова торгівля у 2021 році

Обсяг світової торгівлі у 2021 році зріс до рекордно високого рівня – 28,5 трильйонів доларів. Загалом у 2021 році за товарами зростання склало 27%, за послугами – 17%.

Зверніть увагу Росія більше не один з найбільших експортерів українських товарів

Нагадаємо! Обсяг експорту українських товарів у 2021 році зріс на 38% – до 68 мільярдів доларів. Що стосується імпорту, то він становив 72,8 мільярда доларів, що на 34% більше, ніж роком раніше. Більше про це, читайте тут.

Як зростали різні сектори економіки

Загалом зростання постачання відзначалося у всіх глобальних секторах, крім транспортного обладнання, що включає авіапром. Йдеться про -12% річних та -40% від рівня 2019 року.

Експорт продовольства збільшився протягом року на 20%, проти рівня до пандемії – на 31%. Цей приріст значною мірою пояснюється збільшенням цін. Так основні продовольчі товари такі як зерно, олія, м'ясна та молочна продукція, цукор подорожчали у 2020 році в середньому на 28%, згідно з даними ФАО (продовольча та сільськогосподарська організація ООН).

Збільшення цін на ринках призвело до зростання вартості експорту:

енергоресурсів на 97% на рік,

металів – на 41%,

продукції хімпрому – на 35%,

продовольства – на 20%.

Разом з цим у ЮНКТАД прогнозують, що у 2022 році темпи зростання уповільняться на тлі уповільнення швидкості зростання глобального ВВП та світової інфляції.

Як змінився обсяг експорту

З Китаю зріс за 2021 рік на 43% (імпорт при цьому збільшився на 32%).

З Росії – на 33% (на 23%).

З Бразилії – на 23% (на 33%).

З США – на 12% (на 20%).

З Євросоюзу – на 10% (на 27%).

Сумарний експорт країн, що розвиваються, за рік зріс на 30%, тоді як постачання з розвинених країн лише на 15%. Імпорт у країн, що розвиваються, також збільшився значніше – на 26% проти 19%.

Важливо! У ЮНКТАД прогнозують, що з ростання торгівлі у 2022 році, ймовірно, буде нижчим за очікуване, враховуючи макроекономічні тенденції. Це буде пов'язане з тим, що МВФ знизив прогноз зростання світового ВВП на 0,5 відсоткових пунктів. Також вплине здорожчення енергоносіїв та збої у логістиці.

Глобальні торгові тенденції та поточний прогноз ЮНКТАД / Інфографіка ЮНКТАД

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