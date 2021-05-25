Кожна сьома гривня йде на сплату боргів: яку суму Україна винна у 2021 році

Витрати з держбюджету України на погашення й обслуговування боргових й гарантованих державою зобов’язань за січень – лютий (I квартал) 2021 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, зросли на 56% до 147 мільярдів гривень і становили 38% витрат державного бюджету.

Зверніть увагу Зовнішній борг України перевищив рівень 2015 року і становить 125 мільярдів доларів

Це зменшило фінансові можливості для реалізації інших бюджетних програм. Тільки на обслуговування державного боргу у звітному періоді спрямовано кожну сьому гривню доходів державного бюджету,

– розповів Пацкан.

Як зменшився борг за січень – березень 2021 року

Голова Рахункової палати, відмітив й те, що за I квартал поточного року, унаслідок ревальвації гривні до іноземних валют, в яких номіновано борг, його загальний обсяг зменшився на 38 мільярдів гривень й становить нині 2 трильйони 514 мільярдів гривень.

Як зменшився борг лише за березень 2021 року

Коментуючи ситуацію з доходами, Голова Рахункової палати вказав на перевиконання плану на 9,9 мільярда гривень, або 4,7%.

Згідно з даними Мінфіну, держборг України за березень 2021 року та гарантований державою борг зменшився на 38,68 мільярда гривень, або ж на 1,24 мільйона доларів.

Державний борг зменшився на 28,91 мільярда гривень, або 906,4 мільйона доларів.

Гарантований державою борг зменшився на 9,77 мільярда гривень, або 33,4 мільйона доларів.

Розміщення ОЗДП

Валерій Пацкан зауважив, що у I кварталі 2021 року розміщення ОЗДП (облігацій зовнішніх державних позик) не здійснювалось й кошти чергового траншу МВФ та інших міжнародних фінансових організацій до загального фонду не надходили.

Скільки не доотримала Україна, через відсутність розміщення ОЗДП

Рахункова палата повідомила, що в наслідок того, що Україна не здійснювала розміщення ОЗДП в I кварталі поточного року, то загальний фонд не отримав 42 мільярди гривень передбачених у плані надходжень від зовнішніх запозичень.

Що таке ОЗДП Облігації зовнішніх державних позик України (ОЗДП) – це цінні папери, що розміщуються на міжнародних та іноземних фондових ринках й підтверджують зобов'язання України відшкодувати пред'явникам цих облігацій їх номінальну вартість з виплатою доходу відповідно до умов випуску облігацій.

Зверніть увагу, що первинне розміщення, обслуговування та погашення ОЗДП здійснює Мінфін. Що стосується виплат доходів та погашення ОЗДП, то воно здійснюється виключно за кошти або за інші облігації держпозик за добровільною згодою сторін.

Причини не виконання плану на січень – березень 2021 року

Також надійшло на 2,7 мільярда гривень менше плану коштів від приватизації, розповів Валерій Пацкан. Це стало основною причиною невиконання плану на січень – березень 2021 року надходжень загального фонду на 35 мільярдів гривень, що звужує можливості для своєчасного і повного здійснення видатків.

Зауважте, що при цьому видатки у I кварталі поточного року не проведені на 22,7 мільйона гривень, або на 8,2 % від плану.

Скільки грошей Україна має віддати у 2021 році

За прогнозом уряду, Україна на обслуговування державного боргу та погашення його частини повинна віддати:

146,1 мільярда гривень у січні – березні.

166,47 мільярда у квітні – червні (більше на 0,77 мільярда у порівнянні з попереднім прогнозом).

166,44 мільярда у липні – вересні.

118,46 мільярда у жовтні – грудні.

Загалом у 2021 році виплати за держборгом запланували у 597,47 мільярда гривень. Ще щонайменше 283,86 мільярда доведеться віддати у 2022.