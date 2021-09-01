Кожна восьма гривня з бюджету пішла на обслуговування боргу

1 вересня 2021 , 11:36
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Джерело:

Рахункова палата

На обслуговування державного боргу України у першому півріччі поточного року була спрямована кожна восьма гривня з доходів бюджету країни. Про це розповів голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Обсяг та погашення держборгу

  • Загальний обсяг державного та гарантованого держборгу зменшився на 38 мільярдів гривень (1,5%) – до 2 трильйонів 514 мільярдів гривень за період з січня по червень 2021 року. Це відбулось внаслідок зміцнення гривні до іноземних валют, в яких номіновано борг, пояснив Пацкан.

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  • Витрати на погашення та обслуговування боргу за січень – червень 2021 року проти аналогічного періоду торік, збільшилися на 44% і склали понад 36% здійснених в першому півріччі цього року видатків держбюджету. 

Держборг України: коротко

Виконання держбюджету

Пацкан розповів, що державний бюджет протягом I півріччя 2021 року виконувався в умовах відновлення економічного зростання. Однак його показник менший, ніж уряд прогнозував на цей рік.

З позитиву, хочу зазначити, що план доходів загального фонду держбюджету на перше півріччя з урахуванням внесених змін перевиконано на 23,7 мільярда гривень або майже на 5%,
– поділився Пацкан.

Держбюджет-2021 (січень – червень 2021 року) / Інфографіка Рахункової палати

Нагадаємо, що за січень – липень 2021 року, до Держбюджету-2021 надійшло 581,5 мільярдів гривень, або 104,6% чи на 25,3 мільярда гривень більше за план.
Автор: Дар'я Вереньова