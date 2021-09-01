Кожна восьма гривня з бюджету пішла на обслуговування боргу

На обслуговування державного боргу України у першому півріччі поточного року була спрямована кожна восьма гривня з доходів бюджету країни. Про це розповів голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Обсяг та погашення держборгу

Загальний обсяг державного та гарантованого держборгу зменшився на 38 мільярдів гривень (1,5%) – до 2 трильйонів 514 мільярдів гривень за період з січня по червень 2021 року. Це відбулось внаслідок зміцнення гривні до іноземних валют, в яких номіновано борг, пояснив Пацкан.

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Витрати на погашення та обслуговування боргу за січень – червень 2021 року проти аналогічного періоду торік, збільшилися на 44% і склали понад 36% здійснених в першому півріччі цього року видатків держбюджету.

Держборг України: коротко

У вересні Україну чекають пікові виплати за держборгом у розмірі 104,9 мільярда гривень, детальніше про це читайте в іншому нашому матеріалі.

До кінця року потрібно заплатити 258 мільярдів гривень.

23 серпня 2021 року Україна отримала від МВФ транш у розмірі 2,7 мільярда доларів, разом з іншими 150 країнами-членами Фонду у рамках програми підтримки світової економіки під час пандемії COVID-19.

Міністр економіки Любченко розповів, що 2,7 мільярда від МВФ планують спрямувати на погашення держборгу.

Голова Ради НБУ Данилишин вважає, що 2,7 мільярда доларів від МВФ дозволять Україні планово пройти період пікових виплат за зовнішнім боргом у вересні.

Виконання держбюджету

Пацкан розповів, що державний бюджет протягом I півріччя 2021 року виконувався в умовах відновлення економічного зростання. Однак його показник менший, ніж уряд прогнозував на цей рік.

З позитиву, хочу зазначити, що план доходів загального фонду держбюджету на перше півріччя з урахуванням внесених змін перевиконано на 23,7 мільярда гривень або майже на 5%,

– поділився Пацкан.

Держбюджет-2021 (січень – червень 2021 року) / Інфографіка Рахункової палати