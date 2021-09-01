Обсяг та погашення держборгу
- Загальний обсяг державного та гарантованого держборгу зменшився на 38 мільярдів гривень, або 1,5%, – до 2 трильйонів 514 мільярдів гривень за період з січня по червень 2021 року. Це відбулось внаслідок ревальвації гривні до іноземних валют, в яких номіновано борг, пояснив Пацкан.
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- Витрати на погашення та обслуговування боргу за січень – червень 2021 року проти аналогічного періоду торік, збільшилися на 44% і склали понад 36% здійснених в першому півріччі цього року видатків держбюджету.
Держборг України: коротко
- У вересні Україну чекають пікові виплати за держборгом у розмірі 104,9 мільярда гривень, детальніше про це читайте в іншому нашому матеріалі.
- До кінця року потрібно заплатити 258 мільярдів гривень.
- 23 серпня 2021 року Україна отримала від МВФ транш у розмірі 2,7 мільярда доларів, разом з іншими 150 країнами-членами Фонду у рамках програми підтримки світової економіки під час пандемії COVID-19.
- Міністр економіки Любченко розповів, що 2,7 мільярда від МВФ планують спрямувати на погашення держборгу.
- Голова Ради НБУ Данилишин вважає, що 2,7 мільярда доларів від МВФ дозволять Україні планово пройти період пікових виплат за зовнішнім боргом у вересні.
Виконання держбюджету
Пацкан розповів, що державний бюджет протягом I півріччя 2021 року виконувався в умовах відновлення економічного зростання. Однак його показник менший, ніж уряд прогнозував на цей рік.
З позитиву, хочу зазначити, що план доходів загального фонду держбюджету на перше півріччя з урахуванням внесених змін перевиконано на 23,7 мільярда гривень або майже на 5%,
– поділився Пацкан.
Держбюджет-2021 (січень – червень 2021 року) / Інфографіка Рахункової палати