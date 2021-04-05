Обов'язкові пенсійні накопичення: як працюватиме другий рівень пенсійної системи

Система обов'язкового пенсійного накопичення – один із рівнів пенсійної системи, котрий досі не запрацював в Україні. У Міністерстві соціальної політики виокремили головні складові роботи обов'язкових пенсійних накопичень та зазначили, чому в результаті виграють всі.
Складові роботи системи обов'язкового пенсійного накопичення:
- Власність людини – частина внесків одразу надходитиме у власність людини, на її особистий рахунок в накопичувальному фонді.
- Внески без навантажень – з податків, що сплачуватимуть українці на накопичення буде спрямовано частку у розмірі 2% від зарплати. Додаткові 2%, отримуватиме населення з податків, що сплачує роботодавець.
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- Економіці – інвестиції, а людині доходи – пенсійні накопичення українців не лежатимуть без діла, чекаючи їх виходу на пенсію, а одразу вкладатимуться в економіку країни. Проте, як наголосили у Фонді лише в ті інструменти, що визначені законодавством, як найнадійніші (державні цінні папери, в тому числі цільові на реалізацію довгострокових проєктів, муніципальні цінні папери, акції та облігації підприємств, депозити в надійних банках, банківські метали, нерухомість, земля тощо).
Всі зароблені інвестиційні прибутки накопичувальні інвестиційні фонди розподілятимуть між майбутніми пенсіонерами.
- Зробіть свій вибір самі – кожен особисто зможе обирати фонди для накопичень, а також змінювати їх за власним бажанням. Уряд вважає, що це найкращий спосіб захистити пенсійні накопичення громадян.
- Пенсійні виплати – накопичувальна пенсія буде виплачуватись одночасно з солідарною та не буде впливати на її розмір. Тобто українці будуть отримувати одразу дві пенсі: солідарну та накопичувальну.
Що таке система пенсійних накопичень
Накопичувальна система пенсійного забезпечення базується на обов’язковому пенсійному страхуванню, яке побудоване на принципах розподільчої та накопичувальної пенсійної системи. Суть такої системи полягає в тому, що частина обов’язкових внесків до пенсійної системи повинна накопичуватись у Накопичувальному фонді й обліковуватись на пенсійних рахунках громадян, які сплачуватимуть такі внески. Ці кошти своєю чергою будуть інвестуватися в економіку України з метою отримання інвестиційного доходу,
зазначає Пенсійний фонд
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Виплати з накопичувальної пенсійної системи можуть бути:
- довічними,
- одноразовими,
- на визначений строк.
Чому виграють всі
Уряд України впевнений, що від функціонування другого рівня пенсійної системи виграє не лише держава, але й самі українці. Загалом Мінсоцполітики наводить 4 аргументи на користь обов'язкових пенсійних накопичень.
Аргументи на користь обов'язкових пенсійних накопичень
- Люди отримають другу, додаткову до солідарної пенсію, що підвищить їх рівень життя в поважному віці.
Нагадаємо! Мінсоцполітики вже раніше зауважувало, що уряд не в змозі забезпечити населення достойною солідарною пенсією через демографічну ситуацію та недостатню кількість джерел фінансування.
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- Економіка отримає внутрішні довгострокові інвестиції для розвитку та створення нових робочих місць, оскільки держава планує вкладати накопичення українців в економіку країни.
- Людина буде зацікавлена у "білій зарплаті", оскільки від її розміру будуть залежати безпосередньо розмір коштів на пенсійному рахунку. Вище згадані 2% від зарплати та 2%, що буде сплачувати роботодавець.
- Люди навчаться накопичувати на пенсію. Мінсоцполітики вважає, що подібний інструмент сприятиме підвищенню рівня фінансової грамотності населення. Також будуть збільшуватись добровільні накопичення, підвищуючи рівень добробуту та обсяг внутрішніх інвестицій в економіці.
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