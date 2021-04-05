Система обов'язкового пенсійного накопичення – один із рівнів пенсійної системи, котрий досі не запрацював в Україні. У Міністерстві соціальної політики виокремили головні складові роботи обов'язкових пенсійних накопичень та зазначили, чому в результаті виграють всі.

Складові роботи системи обов'язкового пенсійного накопичення:

Власність людини – частина внесків одразу надходитиме у власність людини, на її особистий рахунок в накопичувальному фонді. Внески без навантажень – з податків, що сплачуватимуть українці на накопичення буде спрямовано частку у розмірі 2% від зарплати. Додаткові 2%, отримуватиме населення з податків, що сплачує роботодавець.

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Економіці – інвестиції, а людині доходи – пенсійні накопичення українців не лежатимуть без діла, чекаючи їх виходу на пенсію, а одразу вкладатимуться в економіку країни. Проте, як наголосили у Фонді лише в ті інструменти, що визначені законодавством, як найнадійніші (державні цінні папери, в тому числі цільові на реалізацію довгострокових проєктів, муніципальні цінні папери, акції та облігації підприємств, депозити в надійних банках, банківські метали, нерухомість, земля тощо).

Всі зароблені інвестиційні прибутки накопичувальні інвестиційні фонди розподілятимуть між майбутніми пенсіонерами.

Зробіть свій вибір самі – кожен особисто зможе обирати фонди для накопичень, а також змінювати їх за власним бажанням. Уряд вважає, що це найкращий спосіб захистити пенсійні накопичення громадян. Пенсійні виплати – накопичувальна пенсія буде виплачуватись одночасно з солідарною та не буде впливати на її розмір. Тобто українці будуть отримувати одразу дві пенсі: солідарну та накопичувальну.

Що таке система пенсійних накопичень Накопичувальна система пенсійного забезпечення базується на обов’язковому пенсійному страхуванню, яке побудоване на принципах розподільчої та накопичувальної пенсійної системи. Суть такої системи полягає в тому, що частина обов’язкових внесків до пенсійної системи повинна накопичуватись у Накопичувальному фонді й обліковуватись на пенсійних рахунках громадян, які сплачуватимуть такі внески. Ці кошти своєю чергою будуть інвестуватися в економіку України з метою отримання інвестиційного доходу, Накопичувальна система пенсійного забезпечення базується на обов’язковому пенсійному страхуванню, яке побудоване на принципах розподільчої та накопичувальної пенсійної системи. Суть такої системи полягає в тому, що частина обов’язкових внесків до пенсійної системи повинна накопичуватись у Накопичувальному фонді й обліковуватись на пенсійних рахунках громадян, які сплачуватимуть такі внески. Ці кошти своєю чергою будуть інвестуватися в економіку України з метою отримання інвестиційного доходу, зазначає Пенсійний фонд

Виплати з накопичувальної пенсійної системи можуть бути:

довічними,

одноразовими,

на визначений строк.

Чому виграють всі

Уряд України впевнений, що від функціонування другого рівня пенсійної системи виграє не лише держава, але й самі українці. Загалом Мінсоцполітики наводить 4 аргументи на користь обов'язкових пенсійних накопичень.

Аргументи на користь обов'язкових пенсійних накопичень

Люди отримають другу, додаткову до солідарної пенсію, що підвищить їх рівень життя в поважному віці.

Нагадаємо! Мінсоцполітики вже раніше зауважувало, що уряд не в змозі забезпечити населення достойною солідарною пенсією через демографічну ситуацію та недостатню кількість джерел фінансування.

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Економіка отримає внутрішні довгострокові інвестиції для розвитку та створення нових робочих місць, оскільки держава планує вкладати накопичення українців в економіку країни. Людина буде зацікавлена у "білій зарплаті", оскільки від її розміру будуть залежати безпосередньо розмір коштів на пенсійному рахунку. Вище згадані 2% від зарплати та 2%, що буде сплачувати роботодавець. Люди навчаться накопичувати на пенсію. Мінсоцполітики вважає, що подібний інструмент сприятиме підвищенню рівня фінансової грамотності населення. Також будуть збільшуватись добровільні накопичення, підвищуючи рівень добробуту та обсяг внутрішніх інвестицій в економіці.

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