Обов'язкова накопичувальна пенсія: який відсоток відраховуватимуть від зарплат та з бюджету
Джерело:"Економічна правда"
У рамках обов'язкових пенсійних накопичень внески сплачуватимуть не лише українців, але й з держбюджету відраховуватимуться певні відсотки. Про це розповів очільник Міністерства фінансів Сергій Марченко.
Розмір внесків
Щоб сформувати довіру до системи, спочатку передбачається активніша роль держави, а на наступних етапах учасники самі обиратимуть пенсійні фонди, розповідає Марченко. Передбачається, що внески сплачуватимуть не лише учасники програми, але й з держбюджету відраховуватимуться певні відсотки.
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Громадяни матимуть індивідуальні накопичувальні рахунки та будуть мотивовані відраховувати частину коштів із зарплат. Держава буде фінансувати такі внески на паритетних умовах,
– розповів Марченко.
До накопичувальної системи учасникам сплачуватимуть:
- 1% від зарплати – у 2023 році,
- 1,5% – у 2024 році,
- 2% – у 2025 році.
Таке фінансування буде відбуватися шляхом відповідного перерозподілу через ЄСВ для осіб, які беруть участь у новій системі.
Також передбачається додаткове фінансування внесків з держбюджету:
- у 2023 році – 1%,
- у 2024 році – 1,5%,
- у 2025 році – 2%.
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Чому потрібні обов'язкові пенсійні накопичення
Марченко зазначив, що через демографічний спад в Україні чинні пенсійні системи не забезпечені ресурсом. Це означає, що для пенсіонерів-довгожителів потрібно шукати ресурс на виплату пенсій. В Україні він поповнюється завдяки сплаті ЄСВ працівниками.
Демографічний спад
- Частка населення віком понад 65 років в Україні становить близько 16% активного населення і постійно зростає, згідно з даними демографів.
- Нині в Україні 11 мільйонів пенсіонерів, а осіб, які сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ), – лише 9,7 мільйона. Через це найближчим часом на одного працівника припадатиме все більше пенсіонерів.
Тож з огляду на такі показники уряд просто не може забезпечити населення гідними виплатами за допомогою солідарної пенсії. Тобто коли пенсіонери отримують виплати з Пенсійного фонду, який наповнює працююче населення. Саме тому з 2023 року в Україні планують впровадити другий рівень пенсійної системи – обов'язкові пенсійні накопичення.Зверніть увагу! Згідно з фінансовим прогнозом Світового банку для економік світу до 2050 року: дефіцит пенсійних систем буде становити 400 трильйонів доларів.
Підвищення пенсій з 1 грудня
- З 1 грудня пенсіонерів чекає підвищення, адже прожитковий мінімум зросте. Тож мінімальна пенсія зросте на 80 гривень – з 1 854 гривень до 1 934 гривень.
- Через підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисяч гривень зросте і мінімальна пенсія для українців віком від 65 років з великим стажем до 2,6 тисячі гривень.