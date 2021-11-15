Обов'язкова накопичувальна пенсія: який відсоток відраховуватимуть від зарплат та з бюджету

У рамках обов'язкових пенсійних накопичень внески сплачуватимуть не лише українців, але й з держбюджету відраховуватимуться певні відсотки. Про це розповів очільник Міністерства фінансів Сергій Марченко.

Розмір внесків

Щоб сформувати довіру до системи, спочатку передбачається активніша роль держави, а на наступних етапах учасники самі обиратимуть пенсійні фонди, розповідає Марченко. Передбачається, що внески сплачуватимуть не лише учасники програми, але й з держбюджету відраховуватимуться певні відсотки.

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Громадяни матимуть індивідуальні накопичувальні рахунки та будуть мотивовані відраховувати частину коштів із зарплат. Держава буде фінансувати такі внески на паритетних умовах,

– розповів Марченко.

До накопичувальної системи учасникам сплачуватимуть:

1% від зарплати – у 2023 році,

1,5% – у 2024 році,

2% – у 2025 році.

Таке фінансування буде відбуватися шляхом відповідного перерозподілу через ЄСВ для осіб, які беруть участь у новій системі.

Також передбачається додаткове фінансування внесків з держбюджету:

у 2023 році – 1%,

у 2024 році – 1,5%,

у 2025 році – 2%.

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Чому потрібні обов'язкові пенсійні накопичення

Марченко зазначив, що через демографічний спад в Україні чинні пенсійні системи не забезпечені ресурсом. Це означає, що для пенсіонерів-довгожителів потрібно шукати ресурс на виплату пенсій. В Україні він поповнюється завдяки сплаті ЄСВ працівниками.

Демографічний спад

Частка населення віком понад 65 років в Україні становить близько 16% активного населення і постійно зростає, згідно з даними демографів.

Нині в Україні 11 мільйонів пенсіонерів, а осіб, які сплачують єдиний соціальний внесок ( ЄСВ) , – лише 9,7 мільйона. Через це найближчим часом на одного працівника припадатиме все більше пенсіонерів.

Тож з огляду на такі показники уряд просто не може забезпечити населення гідними виплатами за допомогою солідарної пенсії. Тобто коли пенсіонери отримують виплати з Пенсійного фонду, який наповнює працююче населення. Саме тому з 2023 року в Україні планують впровадити другий рівень пенсійної системи – обов'язкові пенсійні накопичення.

Підвищення пенсій з 1 грудня

З 1 грудня пенсіонерів чекає підвищення, адже прожитковий мінімум зросте. Тож мінімальна пенсія зросте на 80 гривень – з 1 854 гривень до 1 934 гривень.

Через підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисяч гривень зросте і мінімальна пенсія для українців віком від 65 років з великим стажем до 2,6 тисячі гривень.

Згідно з фінансовим прогнозом Світового банку для економік світу до 2050 року: дефіцит пенсійних систем буде становити 400 трильйонів доларів.