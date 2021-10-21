Обов'язкові пенсійні накопичення

У Мінсоцполітики розповіли, що в результаті обговорення системи внесків з Мінфіном та місією Світового банку була розроблена певна модель сплати внесків для реалізації другого рівня пенсійної системи – обов'язкові пенсійні накопичення.

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Скільки платитиме роботодавець

Згідно з запропонованою моделлю пропонується, щоб роботодавці сплачували обов’язкові внески на індивідуальні рахунки людей в розмірі 1% від заробітної плати (внаслідок зниження ЄСВ) за всіх своїх працівників.

Якщо працівник відмовляється сплачувати внески

На індивідуальні рахунки людей, які не відмовились від добровільної сплати накопичувальних внесків з власної зарплати, держава перераховуватиме додаткові стимулюючі внески в розмірі 1%.

Також пропонується кожні два роки проводити повторний автозапис учасників, які раніше відмовились від сплати внесків за власний рахунок. Право відмовитись за ними зберігається.

Скільки сплачуватимуть працівники

Передбачається, що на власні індивідуальні рахунки в розмірі 1% сплачуватимуть всі застраховані особи з власної заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) на умовах автозапису з правом відмови.

Таким чином не відбуватиметься примусу громадян до сплати накопичувальних внесків за власний рахунок. Натомість будуть ефективні стимули до добровільної участі людей у сплаті внесків до системи та гнучкі умови розвитку системи в подальшому,

– пояснили в Мінсоцполітики.

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Переваги такої моделі на думку Мінсоцполітики

Всі застраховані особи автоматично стають учасниками другого рівня пенсійної системи й отримують від 1% до 3% від своєї заробітної плати на власні пенсійні рахунки, відповідного до свого вибору.

Податковий тиск на роботодавців не зростає внаслідок зниження ЄСВ на розмір накопичувального внеску.

Людина має право в будь-який час відмовитися від сплати добровільного накопичувального внеску з власної зарплати.

Додаткові стимулюючі внески від держави на індивідуальний рахунок такої людини в цьому випадку припиняються.

Після відмови за нею залишається право поновити сплату добровільних внесків в будь-який час за власним бажанням з одночасним поновленням сплати стимулюючого внеску від держави.

Зверніть увагу! В Україні поки що не планують повністю відмовитись від солідарної пенсії. Населення отримуватиме дві пенсії одночасно: солідарну та накопичувальну. Передбачається, що таким чином вдасться забезпечити українців гідною пенсією.