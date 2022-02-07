Оборот готівки зріс на 20% за 2021 рік: яких надходжень було найбільше
7 лютого 2022 , 14:53Читать новость на русском
Джерело:фейсбук НБУ
За минулий рік обсяг надходжень готівки до кас українських банків зріс на 19,1%. Найбільшими джерелами надходжень готівки стали операції із використанням платіжних карток.
Оборот готівки у 2021 році
- Обсяг надходжень готівки до кас склав 2 521 мільярда гривень, що на 19,1% більше ніж торік.
- Обсяг видачі готівки з кас – 2 586 мільярдів гривень, зріс на 15%.
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У топ касових операцій з видачі готівки потрапили видачі (% від загального обсягу видатків):
- за операціями клієнтів із використанням платіжних карток – 75%;
- для придбання іноземної валюти в клієнтів – 7,7%;
- для підкріплення операторів поштового зв’язку – 4,9%;
- з рахунків за вкладами фізичних осіб – 4,7%.
Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):
- операції клієнтів із використанням платіжних карток – 33,2%;
- торговельна виручка – 31,7%;
- виручка від усіх видів послуг – 12,4%.
Статистику обсягів касових оборотів банків за 2021 рік / Інфографіка НБУ
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