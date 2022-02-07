Оборот готівки у 2021 році

  • Обсяг надходжень готівки до кас склав 2 521 мільярда гривень, що на 19,1% більше ніж торік.
  • Обсяг видачі готівки з кас – 2 586 мільярдів гривень, зріс на 15%.

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У топ касових операцій з видачі готівки потрапили видачі (% від загального обсягу видатків):

  • за операціями клієнтів із використанням платіжних карток – 75%;
  • для придбання іноземної валюти в клієнтів – 7,7%;
  • для підкріплення операторів поштового зв’язку – 4,9%;
  • з рахунків за вкладами фізичних осіб – 4,7%.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):

  • операції клієнтів із використанням платіжних карток – 33,2%;
  • торговельна виручка – 31,7%;
  • виручка від усіх видів послуг – 12,4%.

Статистику обсягів касових оборотів банків за 2021 рік

Статистику обсягів касових оборотів банків за 2021 рік / Інфографіка НБУ

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