Суттєвого зростання цін на продукти наразі немає, говорять у Кабміні. Якщо подорожчання і відбулися, то пов'язані з об'єктивними економічними причинами, якими уряд вже займається.

Тим часом вводити якісь сталі обмеження на ціни певних продуктів уряд найближчим часом не планує. Навпаки, хочуть збільшити попит на ту продукцію, яка у дефіциті.

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Водночас втручатися в ринок, встановлювати обмеження на ціни Уряд не планує. Ми будемо стимулювати або підтримувати виробників, щоб збільшити попит там, де є дефіцит, який спричиняє стрибок цін,

– повідомив Денис Шмигаль.

Ціни на продукти виросли незначно

Денис Шмигаль зауважив, що суттєвого зростання цін на продукти наразі не відзначається. Водночас на деякі групи товарів подорожчання таки відбулося: через сезонні фактори та об'єктивні економічні причини.

Якщо порівнювати ціни рік до року і місяць до місяця, в окремих групах продуктів є об’єктивні причини. Шмигаль зазначив: їх розуміють та знають як врегулювати. Однак вводити якісь обмеження цін Кабмін не буде.

Зверніть увагу! За інформацією Держстату, за 2020 рік найбільше подорожчали цукор – на 46,2%, гречка – на 34,8%, яйця – на 30,4%, а також соняшникова олія – на 22,2%.

Зростання цін на пальне

Також Прем’єр-міністр прокоментував зростання цін на пальне. Він сподівається, що найближчим часом ситуація на ринку пального врегулюють. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства наразі проводить зустрічі з представниками мереж. Так намагаються виявити причини, чому ціни на бензин та дизельне пальне піднялися.

Якщо є якісь змови, якщо є якісь зловживання на цьому ринку, всі контролюючі та перевіряючі органи отримали протокольне доручення Кабінету Міністрів,

– повідомив Денис Шмигаль.

Зазначимо: кілька популярних українських мереж АЗС протягом 12 – 19 лютого підняли ціни на автогаз. Вартість блакитного пального в середньому зросла на 35 копійок за літр.