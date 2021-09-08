Облікову ставку можуть підняти: чи зростуть депозити та гривня слідом

Нову облікову ставку Нацбанк оголосить у четвер, 9 вересня. Фінансисти, опитані 24 каналом, очікують, що її піднімуть.

Якою буде облікова ставка

Наразі облікова ставка – 8%, до цього рівня Нацбанк підняв її 22 липня. Однак високий рівень інфляції, який перевищує очікування НБУ, змусить регулятора підняти ставку знову, вважає Анна Волуйчак, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

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З цим погоджується й керівник Центру макроекономічного моделювання KSE Юрій Шоломицький. Він відзначає, що не лише фактична інфляція, але і її ризики (утримання високих цін на продовольство, енергоносії) залишаються значними.

Юрій Шоломицький та Михайло Демків, фінансовий аналітик групи ICU, сходяться у прогнозі, що облікову ставку піднімуть до 8,5%.

Я прогнозую підвищення ставки на 0,5 процентні пункти – до 8.5%. З одного боку, вихід річної інфляції за психологічний бар'єр у 10% змушує НБУ трохи понервувати. З іншого – Україна мала слабкі показники зростання ВВП у першому та другому кварталах. Надмірне підвищення ставки може гальмувати відновлення економіки. Тому в цій ситуації, я вважаю, Нацбанк вдасться до незначного підвищення,

– прогнозує Михайло Демків.

Що не так з інфляцією Інфляція (зростання загального рівня цін) за підсумками липня у річному вимірі Інфляція (зростання загального рівня цін) за підсумками липня у річному вимірі склала 10,2% . За підсумками року НБУ очікує 9,6% . Це суттєво перевищує ціль Нацбанку – 5±1%. Примітно, що свої попередні рішення з підняття облікової ставки, представники Нацбанку пояснювали саме високою інфляцією.

Як підняття ставки вплине на гривню

Фінансисти, опитані 24 каналом впевнені, що у випадку підняття облікової ставки, гривня зміцниться. Зокрема, Юрій Шоломицький очікує невеликого укріплення гривні наприкінці тижня до 26,7 гривні за долар.

Якщо облікову ставку підвищать, гривня отримає помірну підтримку. Ймовірне навіть невеличке зниження курсу долару. В іншому разі тиск на національну валюту посилиться,

– розповіла Анна Волуйчак.

Як це вплине на депозити

Зауважимо, що НБУ встановив офіційний курс долара на 9 вересня на рівні 26,75 гривні.

Депозити в Україні завжди реагують на облікову ставку. Чим вона вища – тим вища дохідність депозитів. Наразі середня депозитна ставка в Україні, згідно з індексом UIRD:

Гривневий депозит терміном 3 місяці – 6,93% річних;

Депозит терміном 6 місяців – 7,78% річних;

Депозит на 9 місяців – 8,15% річних;

Депозит тривалістю в рік – 8,36% річних.

Українці можуть розраховувати, що впродовж наступних місяців – адже депозитна ставка реагує на зміну облікової із запізненням – дохідність депозитів несуттєво зросте.

Ціна зниження інфляції

Національний банк України застосовує режим інфляційного таргетування – тобто застосовує різні інструменти задля того, щоб інфляція була в межах бажаного діапазону. Дослідження Вокс Україна показало, що знижуючи інфляцію, НБУ більше шкодить ВВП.