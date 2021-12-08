Якою буде облікова ставка

Експерти, яких опитала Економіка 24, серед основних причин підняття облікової ставки назвали інфляційний тиск, повільне відновлення економіки, посилення політичних ризиків та ріст курсу. Тож з огляду на це слід чекати підняття до 9% річних.

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Разом з тим Іван Світек, голова правління Юнекс Банку, вважає, що цього разу членам монетарного комітету буде дуже важко ухвалювати рішення щодо облікової ставки. Адже їх думки розділились ще під час останнього перегляду її рівня у жовтні. Детальніше про те, як голосували члени монетарного комітету у жовтні, читайте тут.

Жорстка монетарна політика – відповідь на інфляцію

Він вважає, що на користь підвищення ставки наразі кажуть дещо вища за прогнози НБУ інфляція у жовтні (10,9% у річному вимірі), а також загальносвітовий тренд на більш жорстку монетарну політику у відповідь на прискорену інфляцію.

"Останню вже навіть ФРС США не називає тимчасовим явищем", підкреслює пан Світек. Також він зазначає, що НБУ один з перших почав підвищувати ставку, але все ж загальні тенденції чинять щонайменше психологічний вплив.

На мій погляд, дещо більш ймовірним є рішення про збільшення ставки до 9%. Хоча не буде нічого дивного і в рішенні зберегти ставку на поточному рівні 8,5%. Іван Світек голова правління Юнекс Банку

Фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків вважає, що Нацбанк послідує прикладу дуже багатьох країн і підвищить ставку, хоча теперішій прогноз самого регулятора передбачає її незмінність наступні три місяці.

Я прогнозую підвищення ставки на 0,5%. Основна причина – інфляція, яка залишається високою й продовжуватиме бути ризиком для НБУ наступного року. Михайло Демків фінансовий аналітик групи ICU

Інфляційний тиск

Аналіткиня Concorde Capital Євгегія Ахтирко нагадує, що у жовтні інфляція у річному вимірі знизилася з 11% до 10,9% лише завдяки адміністративному зниженню тарифу на електроенергію для населення.

Якщо виключити цей чинник, річна інфляція залишилася би на тому рівні, що і у вересні. Це означає, що споживчий попит залишається високим. На наш погляд, це має бути основним аргументом щодо підвищення ставки. Євгегія Ахтирко аналіткиня Concorde Capital

Також вона зауважує, що посилилися політичні ризики (внутрішні та зовнішні) та зріс обмінний курс через чинник посилення політичних ризиків.

Раніше посилення обмінного курсу допомагало стримувати інфляцію, тепер цей чинник відсутній,

– підкреслює аналітикиня.

Ситуація з інфляцією у світі

Нагадаємо, що у світі нині спостерігається помітний ріст інфляції, тож інфляційний тиск відчуває не лише економіка України. Навіть попри те, що у жовтні інфляція сповільнилась до 10,9% річних, після 11% у вересні, вона все ще набагато вища за цільовий діапазон у 5±1% річних.

У Єврозоні інфляція прискорилась до 4,1% річних, що є найвищим показником з 1997 року.

У Великій Британії – до 4,2% річних.

У США – до 6,2% річних, оновивши рекорд 1990 року. Базова інфляція, яка не враховує цін на енергоносії та продовольство, оновила 30 річний показник.

Що таке інфляція Інфляція – це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Для країн з розвиненою економікою інфляція повинна триматись у межах 2±1% річних, а для країн, що розвивається – 5±1% річних.

Повільні темпи зростання економіки

Іван Світек звертає увагу на повільні темпи зростання економіки, які виявилися не настільки високими, як очікували навіть ще кілька місяців тому. Також прогнози на кінець 2021 року нещодавно вкотре було знижено. Тож експерт вважає, що за таких умов ухвалювати рішення про збільшення ставки буде дуже непросто.

Нагадаємо, що НБУ в останньому інфляційному звіті погіршив прогноз зростання ВВП з 3,8% до 3,1%. Це зумовлено впливом карантинних обмежень та ростом цін на енергоресурси.