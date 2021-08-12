Чому потрібна дискусія з погодження ставки

Зі слів Любченка нині ще не було подібної дискусії з приводу узгодження рівня облікової ставки, проте політик вже висловив таке побажання перед головою Нацбанку. Оскільки питання облікової ставки стосується не лише НБУ, але й Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

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На думку Любченка, НБУ веде грамотну політику в стримуванні інфляції, але її варто узгодити, щоб вона відповідала цілям "Стратегії Україна 2030" по зростанню ВВП. Також він впевнений, що причини інфляції не пов'язані з монетарними факторами. Це означає, що слід шукати баланс між кредитуванням, інфляцією і розвитком реального сектору,

– вважає Любченко. Цикли підняття облікової ставки 5 березня НБУ підняв облікову ставку з 6% до 6,5%, що було вперше з квітня 2019 року.

15 квітня НБУ знову підняв облікову ставку, тепер до 7,5%. Тоді регулятор говорив про те, що залишить її на цьому рівні до кінця 2021 року.

22 липня облікову ставку підняли до 8%. Голова НБУ відмітив, що регулятор вимушений піти на цей крок через інфляційний тиск та задля того, щоб повернути інфляцію до цільових 5%. Ситуація з інфляцією в Україні Політик вважає, що для економіки важливо, щоб заробітна плата зростала швидше інфляції, а інфляція була прогнозованою. Також Любченко сподівається, що в Україні незабаром з'являться фондові інструменти для зміцнення економіки, оскільки зараз трансмісія монетарної політики в Україні обмежена.

Я розумію НБУ, який турбується за інфляцію і стабільну грошову одиницю. Однак трансмісія монетарної політики в Україні обмежена та працює в одноканальному режимі — через валютний ринок,

– розповів Любченко.

Рівень інфляції в Україні

У липні 2021 року споживча інфляція прискорилась до 10,2% в річному вимірі проти 9,5% річних, які були у червні. У місячному вимірі ціни зросли на 0,1%.

У НБУ прогнозують, що продовж III кварталу (липень – вересень) інфляція залишатиметься вищою 10% річних, але сповільниться вже наприкінці 2021 року, а цільових 5% досягне у другому півріччі 2022 року.

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Прогнозовано інфляція на кінець 2021 року складе 9,6% річних.