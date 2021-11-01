Облікова ставка: чи будуть ще підвищення до кінця року та, яка ситуація з інфляцією

Половина членів Комітету з монетарної політики Національного банку очікують, що до кінця року облікова ставка не буде підійматись й залишиться рівні 8,5%. Однак ризики пришвидшення інфляції в Україні на прогнозному горизонті зросли, вважає регулятор.

Рівень облікової ставки

20 жовтня відбулась дискусія Комітету з монетарної політики з приводу рівня облікової ставки. Семеро членів підтримали її збереження на рівні 8,5%, а троє були за підвищення до 9%. Тож 21 жовтня НБУ повідомив, що зберігає ставку на рівні 8,5%. Нагадаємо, що від початку року регулятор підвищив облікову ставку на 2,5 відсоткові пунктири.

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Прикметно, що перед переглядом єдиної думки на ринку не було й експерти прогнозували збереження її на колишньому рівні, однак за певних умов.

Чи будуть ще підвищення облікової ставки до кінця року

В НБУ рівень облікової ставки переглянуть ще один раз цьогоріч – на початку грудня. Під час обговорення прогнозної траєкторії облікової ставки думки членів комітету розділилися порівну. Половина членів Комітету з монетарної політики не очікують більше підвищень.

Інша вважає, що регулятор має бути готовим до її підвищення у грудні з огляду на високу ймовірність подальшої реалізації проінфляційних ризиків й підготувати до цього учасників ринку.

Троє членів очікують підвищення ставки на 1 відсотковий пунктир до кінця року.

Двоє – на 0,5 відсоткових пунктирів.

Якою буде облікова ставка наприкінці 2022 року

Практично усі члени Комітету очікують облікову ставку на рівні 7,5 – 8% на кінець наступного року.

на кінець наступного року. Один учасник дискусії вважає, що наприкінці 2022 року вона буде вищою, ніж зараз – 9%.

Що означає зміна рівня облікової ставки Зміна облікової ставки – важливий сигнал для визначення банками процентних ставок за вкладами та позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити та депозити в національній валюті.

Інфляційний тиск з боку країн – торговельних партнерів продовжує посилюватися, зазначають в НБУ. В очікуванні тривалішого та інтенсивнішого посилення інфляційного тиску все більше центробанків країн із ринками, що розвиваються, вдаються до підвищення ключових ставок.

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Ситуація з інфляцією в Україні

"На тлі високої інфляції повільно погіршуються інфляційні очікування усіх груп респондентів – населення, бізнесу, аналітиків. Їх подальше розбалансування є суттєвим ризиком для сповільнення інфляції до цілі 5% у наступному році", – йдеться в повідомленні НБУ.

Регулятор вважає, що інфляція сповільниться до 9,6% у грудні 2021 року та повернеться до середньострокової цілі у 5% наприкінці 2022 року. Також НБУ зберіг прогноз рівня інфляції на 2021 – 2023 роки. Детальніше про це, читайте тут.