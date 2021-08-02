Облікова ставка: чи будуть ще підвищення до кінця 2021 року

Переважна більшість членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України вважають, що до кінця 2021 року облікову ставку потрібно ще раз підвищити на 0,5%, а один член виступив за більш агресивне підняття на 1%.

Рівень облікової ставки: думки членів КМП

Шестеро членів КМП підтримали підняття облікової ставки до 8% 22 липня, однак деякі були за більш агресивне її підняття.

22 липня, однак деякі були за більш агресивне її підняття. Двоє з присутніх членів підтримували підвищення одразу на 1% до 8,5 .

. Один член КМП висловився навіть за підняття одразу до 9%, у зв'язку з інфляційним тиском.

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Коли чекати ймовірне підвищення облікової ставки

, що з 15 квітня по 22 липня рівень облікової ставки становив 7,5%.

У НБУ розповіли, що переважна більшість членів КМП очікують, що до кінця 2021 року регулятору доведеться ще раз підвищити облікову ставку на 0,5 відсоткових пунктирів та зберігати її на цьому рівні орієнтовно до ІІ кварталу 2022 року. Оскільки, це дасть змогу послабити інфляційний тиск та повернути інфляцію до цільового діапазону.

Рівень облікової ставки

22 липня 2021 року НБУ підвищив облікову ставку до 8%. Голова НБУ Кирило Шевченко відмітив, під час пресбрифінгу, що регулятор вимушений піти на цей крок через інфляційний тиск та задля того, щоб повернути інфляцію до цільових 5%.

Цикли підняття облікової ставки

5 березня НБУ підняв облікову ставку з 6% до 6,5% , що було вперше з квітня 2019 року.

, що було вперше з квітня 2019 року. 15 квітня НБУ знову підняв облікову ставку, тепер до 7,5% . Тоді регулятор говорив про те, що залишить її на цьому рівні до кінця 2021 року.

. Тоді регулятор говорив про те, що залишить її на цьому рівні до кінця 2021 року. 22 липня облікову ставку підняли до 8%.

Інфляція в Україні

Інфляція у 2021 році складе 9%, згідно з оновленим прогнозом НБУ. Також регулятор очікує, що незабаром інфляція може перевищити 10%, однак почне сповільнюватись вже наприкінці 2021 року. Наближення інфляції до цілі у 5% відбудеться дещо пізніше, ніж прогнозувалося у квітні – у другій половині 2022 року.

Тож, члени КМП погодилися, що на горизонті монетарної політики переважають проінфляційні ризики.

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Інфляційні очікування

Щодо інфляційних очікувань, то у більшості груп респондентів вони покращилися, проте це ймовірно зумовлене сезонним здешевленням окремих харчових продуктів та зміцненням гривні, вважають в НБУ. Тому, вихід інфляції за межі 10% створює ризики їх погіршення, особливо у домогосподарств.

Також один з учасників КМП підкреслив, що швидкого відгуку з боку банківських депозитних ставок чекати не варто, зокрема, через високий рівень ліквідності банківської системи.