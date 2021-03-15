На початку березня в Україні зросла облікова ставка. У НБУ планують підвищувати її і надалі: це потрібно, щоб послаблювати інфляційний тиск.

Відповідно до базового сценарію макропрогнозу Національного банку, 3 березня облікова ставка зросла до 6,5%. Однак надалі вона може досягти 7%, кажуть члени Комітету з монетарної політики НБУ.

Нагадаємо НБУ підвищив облікову ставку: на скільки та що це означає для економіки

Зростання облікової ставки

Посилення інфляційного тиску в першому півріччі 2021 року було очікуваним, кажуть у НБУ. Динаміка базової інфляції близька до прогнозної траєкторії.

Необхідність підвищення ставки для збалансування інфляційних очікувань була прокомунікована, а крок у 0,5 відсоткових пунктів загалом відповідає ринковим очікуванням,

– пише НБУ.

Проте члени Комітету монетарної політики погодилися: для послаблення фундаментального інфляційного тиску та збалансування очікувань, Національному банку доведеться й надалі підвищувати облікову ставку. Йдеться про рівень у 0,5 відсоткових пунктів. Відтак облікова ставка може досягти 7%.

Що таке облікова ставка? Це один з монетарних інструментів. За його допомогою Нацбанк встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир. Він впливає на вартість залучених коштів і розміщених грошей на відповідний період.



Дані Це один з монетарних інструментів. За його допомогою Нацбанк встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир. Він впливає на вартість залучених коштів і розміщених грошей на відповідний період.Дані з сайту НБУ

Що вплинуло на підвищення облікової ставки

Загалом НБУ виділило два фактори, через які довелося підвищити облікову ставку: інфляція;

ряд ускладнень, які пов'язані з пандемією COVID-19. Усе це прямо чи опосередковано впливає на економіку країни.

Зростання цін