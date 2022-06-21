З червня майже всі побутові споживачі отримують газ безпосередньо від "Нафтогазу" – 97,6%. Про це на пресконференції розповів голова правління "Нафтогазу" компанії Юрій Вітренко, передає 24 канал. Таким чином НАК "Нафтогаз України" став монополістом на роздрібному ринку газу.

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До "Нафтогазу" перейдуть всі облгази Фірташа

Вітренко розповів про домінування групи Фірташа на газовому ринку. Він наголосив, що група Фірташа ніколи не була реальним постачальником, а лише посередником. За словами глави правління, група не несла ризиків, які зазвичай несуть справжні постачальники.

Тепер між нами немає посередника у вигляді групи Фірташа, яка ніколи не була реальним постачальником, а була посередником,

– сказав Вітренко.

Він анонсував, що найближчим часом до "Нафтогазу" перейдуть облгази Регіональної газової компанії. Це становить понад 60% розподілу чи транспортування газу.

Що цьому передувало

Раніше з'явилось розпорядження Кабміну, згідно з яким, арештовані облгази олігарха Фірташа передали "Нафтогазу". Мовиться про 26 облгазів, які уряд передав держпідприємству "Чорноморнафтогаз" – ним управляє НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, раніше в "Нафтогазі" пообіцяли, українці не побачать у платіжках вищу ціну на газ через війну. Уряд ухвалив мораторій на підвищення вартості тарифів.

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