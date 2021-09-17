Обіцяють, що потяги не зупиняться: в Укрзалізниці залишилося пального на 9 діб

Олександр Камишін заявив, що в Укрзалізниці залишилося дизельного палива на 9 діб. Однак, за його словами, зупинки потягів не станеться.

Про це тимчасовий очільник національного перевізника повідомив під час брифінгу за підсумками першого засідання Антикризового штабу.

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Він нагадав, що Укрзалізниця цьогоріч вже двічі зупинялася через відсутність дизельного палива, а наразі залишку в системі вистачить на 9 діб.

Ми працюємо з постачальниками палива за рамковою угодою, але є одна біда. Рамкова угода прив'язана до європейських індексів, і вони не завжди відіграють ту ситуацію, яка складається в Україні,

– сказав Олександр Камишін.

Потяги не зупиняться

За його словами, постачальникам УЗ не завжди вигідно постачати пальне за формульною ціною, прив'язаною до таких індексів. Відтак, вони спершу поставляють паливо "туди, де маржа вище, а потім УЗ".

Внаслідок цього нам дуже важко наразі вдається відтискати поставки палива у наших контрагентів,

– зазначив тимчасовий очільник Укрзалізниці.

Олександр Камішин додав, що УЗ потребує рішення, яке б дозволило швидше закуповувати паливо, коли рівень знижується. Він переконаний у тому, що УЗ не допустить зупинки роботи через відсутність палива.