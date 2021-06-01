Відповідно до цієї постанови, з січня 2021 року річна замовлена потужність споживача визначається виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об'єктом за газовий рік. Вона не може бути меншою, зокрема, за 126 кубічних метрів – для побутового споживача.

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Позивач оскаржує оплату за транспортування в обов'язковому порядку

Цей газ використовується для підігріву води та приготування їжі. У позові мовиться, що постанова порушує права споживача, адже він змушений оплатити за транспортування цих 126 кубометрів в обов'язковому порядку. Хоча може використати насправді вдвічі менший обсяг блакитного палива.

Справу розглядатимуть 15 липня 2021 року.

В Україні зріс розмір платіжок

Зазначимо, що у березні 2021 року нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії становили 22,9 мільярда гривень. У порівнянні з аналогічним місяцем 2020 року це на 46% більше. А от заборгованість зменшилась. Борги досягли рівня 79,3 мільярда гривень, це на 2,8 мільярда гривень менше, ніж у лютому (було 82,1 мільярда гривень).