ОАЕ хоче залучити нові інвестиції в бізнес: про яку суму й країни йдеться

Об'єднані Арабські Емірати, задля залучення нових інвестицій в бізнес, планують пом'якшити правила в'їзду до країни іноземцям та поглибити торговельні зв’язки з державами Азії й Африки. За приблизними підрахунками вже у 2022 році може йти мова про суму у понад 13 мільярдів доларів.

Іноземні інвестиції

Влада ОАЕ планує у найближчій перспективі зробити країну глобальним хабом для бізнесу та фінансів. Також має намір пом’якшити суворі правила перебування іноземних громадян на своїй території. На думку влади це допоможе залучити талановитих фахівців з-за кордону та нові бізнес-інвестиції.

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Яку суму планують залучити в економіку країни

У 2022 році Уряд ОАЕ планує завдяки змінам залучити інвестиції в розмірі 13,6 мільярда доларів у економіку країни.

До 2030 року прогнозовано залучення можуть скласти 150 мільярдів доларів. Уряд розраховує, що за дев'ять років ОАЕ увійдуть до десятки лідерів за обсягом залучених інвестицій.

Ми будемо більш активно відкривати наші ринки для багатьох країн,

– поділився міністр міжнародної торгівлі ОАЕ Тані Аль Зейуді.

Що включають майбутні угоди

Плановані угоди включають стратегічні інвестиції, розміщення державних замовлень, торгівлю товарами та послугами, а також взаємодія у сфері R&D.

Майбутні економічні зв'язки ОАЕ

ОАЕ розроблять всебічні економічні угоди з Південною Кореєю, Індонезією, Кенією, Ефіопією, Туреччиною. Також у планах країни є розвиток економічних зв’язки з Великобританією, Індією та Ізраїлем.