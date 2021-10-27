Склалась ринкова ціна – паритет між попитом і пропозицією. Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко.

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Від чого залежить ціна

За його словами, міжнародні компанії провели повний аудит. Всі потенційні інвестори могли вивчити документи і дізнатися пасиви та активи об'єкту.

Велика чи мала ціна – це залежить від ситуації на інвестиційному ринку України. Якби цей аналогічний об'єкт продавали в Нью-Йорку, на Манхеттені, то він коштував би більше,

– сказав Сенниченко.

Водночас якби об'єкт продавали в інших країнах з великими інвестиційними ризиками, то він коштував би набагато менше.

Саме тому зараз, у 2021 році, ринкова вартість цього активу саме така. "Дуже добре, що цей актив отримав нове життя. Тому що найосновніше не так отримати гроші від приватизації, як надати занедбаним державним активам нове життя", – сказав Сенниченко.

Що відомо про завод "Більшовик"? У цього підприємства сформовано 500 мільйонів гривень боргів. Востаннє завод був прибутковим у 2002 році. Із 24 корпусів працювало 2. Водночас із 6 тисяч співробітників залишилось 240, яким винні зарплату.

Голова Фонду державного майна пояснив, що існують чіткі зобов'язання інвестора. Є можливість перенести виробництво із центру Києва. Адже коли завод будували, відповідна територія була околицею столиці. Саме тому завод не вижив економічно і занепав.

Аукціони щодо приватизації: головне

В Україні провели 3 тисячі аукціонів за новими, прозорими правилами.

Державний бюджет отримав вже 5,5 мільярдів гривень, не враховуючи завод "Більшовик".

Відповідні аукціони відбуваються щотижня.

Сенниченко розповів про аукціон щодо "Більшовика": дивіться відео