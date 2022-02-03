Нульове мито для 95% українських товарів, – Шмигаль назвав плюси від ЗВТ з Туреччиною
Джерело:телеграм-канал Дениса Шмигаля
Під час візиту Реджепа Таїпа Ердогана до Києва Україна та Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі. У Кабміні кажуть, що це дозволить ввозити 95% товарів на турецьку територію без сплати мита.
Підписання угоди прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав історичною подією, до якої готувались 20 років. За останні 2 роки, це – вже третя угода, попередні були підписані з Великою Британією та Ізраїлем.
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370 мільйонів щороку економитимуть на сплаті мита
Глава уряду попередив, що збираються підписати ще 9 угод про вільну торгівлю.
Це, фактично, замикання Чорноморського регіону в однакових правилах – з точки зору вільної торгівлі. Для України – це понад 10 мільярдів обороту з Туреччиною вже у найближчі 5 років. Це понад 370 мільйонів доларів щороку економія на сплаті мита,
– пояснив Шмигаль.
Пункти угоди можуть корегувати, – Шмигаль
Безмитно ввозитимуть на територію Туреччини 10 тисяч найменувань товарів. За словами Шмигаля, перші два роки країни дивитимуться, як угода працюватиме отож її пункти можуть корегувати.
Це буде відкриття ринку для українського металу, що дуже важливо для нашої промисловості, тому що до цього часу доволі великий турецький ринок був закритий,
– додав Шмигаль.
Прем'єр розповів, що у 2021 році товарооборот з Туреччиною в України склав 7 мільярдів доларів.
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Які документи підписали Туреччина та Україна 3 лютого:
- Сторони підписали міжурядову Угоду про співробітництво у сфері молодіжної політики. Це перший двосторонній документ, що регулює питання співпраці між країнами у цій сфері.
- Меморандум про взаєморозуміння щодо технічного співробітництва між Державною податковою службою України та Адміністрацією доходів Міністерства казначейства та фінансів Туреччини.
- Меморандум про взаєморозуміння щодо створення Спільної митної ради між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Туреччини.
- План дій між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Туреччини щодо взаємного визнання програм авторизованих економічних операторів.
- Протокол між Кабміном України та Урядом Туреччини про внесення змін до Угоди про співробітництво правоохоронних органів.