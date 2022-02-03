Підписання угоди прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав історичною подією, до якої готувались 20 років. За останні 2 роки, це – вже третя угода, попередні були підписані з Великою Британією та Ізраїлем.

До теми Україна та Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю

370 мільйонів щороку економитимуть на сплаті мита

Глава уряду попередив, що збираються підписати ще 9 угод про вільну торгівлю.

Це, фактично, замикання Чорноморського регіону в однакових правилах – з точки зору вільної торгівлі. Для України – це понад 10 мільярдів обороту з Туреччиною вже у найближчі 5 років. Це понад 370 мільйонів доларів щороку економія на сплаті мита,

– пояснив Шмигаль.

Пункти угоди можуть корегувати, – Шмигаль

Безмитно ввозитимуть на територію Туреччини 10 тисяч найменувань товарів. За словами Шмигаля, перші два роки країни дивитимуться, як угода працюватиме отож її пункти можуть корегувати.

Це буде відкриття ринку для українського металу, що дуже важливо для нашої промисловості, тому що до цього часу доволі великий турецький ринок був закритий,

– додав Шмигаль.

Прем'єр розповів, що у 2021 році товарооборот з Туреччиною в України склав 7 мільярдів доларів.

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Які документи підписали Туреччина та Україна 3 лютого: