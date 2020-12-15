На новорічний стіл для святкування 2021 року українська сім'я з 4 членів у середньому витратить 1706,09 гривні. Це на 5,3% більше, ніж витратили для зустрічі 2020 року.

Для оцінки вартості новорічного столу взяли святкове меню зі страв, які є традиційними для середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо. Про це повідомляє Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки".

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"Олів’є"

3 кілограми салату "Олів’є" з ковбасою коштуватимуть 159,37 гривні.

Ковбаса – 70 гривень за пів кілограма,

зелений горошок – 32,50 гривні за 500 грамів,

солоні огірки – 16,5 гривні за 200 грамів,

яйця – 16,5 гривні за 6 штук,

майонез – 12,5 гривні за 180 грамів,

цибуля, морква та картопля – 13,37 гривні.

"Оселедець під шубою"

1,5 кілограма "Оселедця під шубою" коштуватимуть 120,37 гривні.

Філе оселедця – 100 гривень за 0,5 кілограма,

на майонез, моркву, буряк, цибулю та картоплю піде решта грошей від суми.

До теми Як змінилася вартість продуктів у 2020 році: ціни на товари

М’ясні продукти

За рік вартість м'ясних продуктів зросла на 10 – 30%.

М’ясні продукти – 394,5 гривні за 2,5 кілограма,

ковбаса "Салямі" – 89,5 гривні за 500 грамів,

підчеревина копчена – 100 гривень,

биток зі свинини – 110 гривень,

куряче філе – 95 гривень за 1 кілограм.

Ціни на інші продукти

Оселедець – 100 гривень за 500 грамів,

твердий сир – 66 гривень за 300 грамів,

пачка вершкового масла – 38 гривень,

овочі – 182,3 гривні,

солодкий перець – 52,5 гривні за 500 грамів,

фрукти – 104 гривні, зокрема за 2 кілограми мандаринів доведеться заплатити 70 гривень,

білий хліб – 24,95 гривні за 1 кілограм,

шоколадні цукерки – 170 гривень за 1 кілограм,

"Артемівське" ігристе вино – 100 гривень,

коньяк "Шабо" 5-річної витримки – 170 гривень,

соки, вода, газовані напої – 76,6 гривні.

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Сім'ї, які можуть купити делікатеси, додатково заплатять 470 гривень. Так, баночка червоної ікри (120 грамів) коштуватиме 250 гривень, а 200 грамів червоної риби – 220 гривень. В такому разі вартість їжі для новорічного столу зросте до 2176,09 гривні.

Крім того, для жителів Києва вартість бюджетного новорічного столу складатиме 1916,78 гривні. А вечеря з делікатесами – 2426,78 гривні.