Суд визнав банкрутом компанію Коломойського, яка заборгувала "Приватбанку" 4 мільярди

Господарчий суд Дніпропетровської області визнав банкрутом фірму "Новофарм". Вона мала мільярдні борги перед "Приватбанком" та ще близько десятка інших фірм.

Відповідне рішення господарчий суд ухвалив 22 квітня. У судових матеріалах наводили дані, що Нацбанк визнав "Новофарм" пов'язаною з "Приватбанком" особою.

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"Новофарм" загалом заборгувала понад 10 мільярдів

"Приватбанк" через суд зобов'язав компанії "Новофарм" та Pointex Sale LLP виплатити 4 мільярди гривень.

Cуд вніс до реєстру боргів цієї компанії вимоги кредиторів на суму понад 10 мільярдів гривень. Серед іншого, йдеться про вимоги державного "Приватбанку" на 4,05 мільярди (4 черга) гривень і 276,3 мільйона гривень (6 черга).

Суд вніс у реєстр боргів цієї компанії вимоги кредиторів на суму понад 10 мільярдів гривень.

Крім "Приватбанку" в список найбільших кредиторів компанії також потрапили:

"Приватбанк" – на 4,05 мільярди гривень (4 черга) та 276,3 мільйона гривень (6 черга);

ТОВ "Агро Комплект" – 2,51 мільярда гривень (4 черга);

ТОВ "Племінний завод імені Посмітного" – 981,4 мільйона гривень (4 черга);

ТОВ "Колодязнянське" – 872,2 мільйона гривень (4 черга);

Сільськогосподарського ПП "Біле озеро" – 593 мільйони гривень (4 черга);

Сільськогосподарського ТОВ "Імені Мічуріна" – 535,4 мільйона гривень (4 черга);

ТОВ "Цукорпром" – 335,6 мільйона гривень (4 черга) та 3,05 мільйони гривень (як забезпечені) та інші.

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