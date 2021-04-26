Суд визнав банкрутом компанію Коломойського, яка заборгувала "Приватбанку" 4 мільярди

Господарчий суд Дніпропетровської області визнав банкрутом фірму "Новофарм". Вона мала мільярдні борги перед "Приватбанком" та ще близько десятка інших фірм.
Відповідне рішення господарчий суд ухвалив 22 квітня. У судових матеріалах наводили дані, що Нацбанк визнав "Новофарм" пов'язаною з "Приватбанком" особою.
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"Новофарм" загалом заборгувала понад 10 мільярдів
"Приватбанк" через суд зобов'язав компанії "Новофарм" та Pointex Sale LLP виплатити 4 мільярди гривень.
Cуд вніс до реєстру боргів цієї компанії вимоги кредиторів на суму понад 10 мільярдів гривень. Серед іншого, йдеться про вимоги державного "Приватбанку" на 4,05 мільярди (4 черга) гривень і 276,3 мільйона гривень (6 черга).
Суд вніс у реєстр боргів цієї компанії вимоги кредиторів на суму понад 10 мільярдів гривень.
Крім "Приватбанку" в список найбільших кредиторів компанії також потрапили:
- "Приватбанк" – на 4,05 мільярди гривень (4 черга) та 276,3 мільйона гривень (6 черга);
- ТОВ "Агро Комплект" – 2,51 мільярда гривень (4 черга);
- ТОВ "Племінний завод імені Посмітного" – 981,4 мільйона гривень (4 черга);
- ТОВ "Колодязнянське" – 872,2 мільйона гривень (4 черга);
- Сільськогосподарського ПП "Біле озеро" – 593 мільйони гривень (4 черга);
- Сільськогосподарського ТОВ "Імені Мічуріна" – 535,4 мільйона гривень (4 черга);
- ТОВ "Цукорпром" – 335,6 мільйона гривень (4 черга) та 3,05 мільйони гривень (як забезпечені) та інші.
"Новофарм" заборгувала "Приватбанку": що відомо
- 16 грудня 2016 року (за кілька днів до націоналізації) "Приватбанк" відкрив кредитну лінію для "Новофарм" з лімітом 3,2 мільярда гривень.
- Як забезпечення за відповідними кредитними зобов'язаннями Pointex Sale LLP надало серед іншого євробонди "Приватбанку" з номінальною вартістю 80 мільйонів доларів.
- Вони потрапили під списання під час націоналізації банку.
- У серпні 2019 року Госпсуд Дніпропетровської області видав наказ про примусове виконання свого рішення від 23 липня 2019 року.
- Відтак задовольнили позов "Приватбанку" до "Новофарм".
- На користь позивача стягнули 288 мільйонів гривень заборгованості за відсотками за кредитним договором 2016 року.