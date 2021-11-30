Новий транш від МВФ

У МВФ 22 листопада повідомили про погодження траншу у розмірі 699 мільйонів доларів Україні в рамках продовження дії програми stand-by. Це вже другий транш, але не останній, адже Україна може ще отримати 2,2 мільярда доларів, якщо виконає 12 умов.

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Більшість з так званих дванадцяти "структурних маяків" повинні будуть виконані до кінця поточного року, ще два повинен уряд реалізувати до наступного перегляду програми – до березня. Останні чотири – у березні – травні 2022 року.

Попри такі стислі терміни для деяких "маяків" Україна вже почала виконувати деякі з них. Тож експерти вважають, що в України є цілком реальні шанси отримати наступний транш, але й не виключають можливості невиконання всіх вимог.

Голова ВГО "Міжнародний Антикримінальний Альянс" Богдан Воронцов вважає, що факт відновлення співпраці між Україною та МВФ сигналізує про збереження довіри міжнародної спільноти до спроможності України дотримуватися курсу визначених реформ, навіть у теперішній політичній кон‘юктурі.

Що відомо про програму stand-by Нову програму stand-by для України МВФ погодив у червні 2020 року. Її розмір – 5 мільярдів доларів, а строк – 1,5 року. 2,1 мільярда першого траншу приблизно тоді Україна й отримала його. Проте наступного траншу довелося чекати досить довго через те, що місія МВФ залишалася невдоволеною виконанням Україною своїх зобов'язань у рамках програми stand-by. У ході останньої місії МВФ програму було продовжено до червня 2022 року.

Дванадцять "структурних маяків" від МВФ

Пан Воронцов нагадує, що до списку меморандуму увійшли такі вимоги як:

затвердження бюджету 2022 року з цільовим показником дефіциту 3,5% ВВП,

скасування послаблення у вимогах до представників держави в керівництві держбанків,

аудит коштів з ковідного фонду та інші.

Він вважає, що не всі з них мають шанс на швидку імплементацію й труднощі можуть виникнути, наприклад, в призначенні голови САП, а також у фіналізації створення Бюро з економічної безпеки, якому досі не виділили будівлі.

Разом з тим, наприклад, МВФ очікує зниження дефіциту держбюджету до 3,5% – уряд вже заклав цей показник в бюджет на 2022 рік, зауважує експерт й додає: "Думаю, що не повинно виникнути проблем і з оприлюдненням дорожньої карти по приватизації Ощадбанку та Привату".

Загалом, структурні маяки знаходяться в межах спроможності нашої влади, втім, потребують значних ресурсів та сильної політичної волі. Богдан Воронцов Голова ВГО "Міжнародний Антикримінальний Альянс"

Які в України шанси отримати ще один транш

Наступний перегляд програми запланований на березень. Якщо на той час Україна виконає 8 із 12 умов, то зможе отримати наступний транш від МВФ.

Проте Воронцов вважає, що виділення траншу відбудеться пізніше, ніж у березні. Він нагадує, що уряд неодноразово не вкладався в дедлайни МВФ. Тож цілком не виключений затяжний процес з аудитом коштів, витрачених з фонду на боротьбу з COVID-19, або ж з публікацією Офісу Генпрокурора проваджень проти колишніх власників банків.

Якщо все йтиме за планом, то після березня Україні залишиться виконати ще фінальні чотири "структурні маяки", щоб отримати черговий транш:

введення в дію зміни до закону про САП;

розробка бази споживачів для постачальників газу – необхідно для виставлення рахунків домогосподарствам;

завершення перевірки чинних членів Вищої ради правосуддя;

призначення наглядової ради "Енергоатому".

Хочеться сподіватися, що всі ці вимоги наш уряд виконає у призначені терміни, адже нам потрібно якомога швидше стабілізувати політичну та економічну ситуацію в країні,

– ділиться Богдан Воронцов.

Що буде з тарифами

Голова ВГО "Міжнародний Антикримінальний Альянс" зауважує, що у меморандумі між МВФ та Україною у рамках stand-by міститься пункт про те, що Україна продовжить направляти асигнування на соціальні програми, тобто мовиться про субсидії. На жаль, ціни на комунальні послуги зростатимуть, зважаючи на ситуацію на світовому та внутрішньому ринках, однак, будуть вживатися заходи щодо зменшення негативного впливу на незахищені верстви населення,

– вважає експерт.

Нагадаємо! Попри нестабільну ситуацію на ринку газу уряд запевняє, що тарифи на тепло залишаться стабільними до кінця проходження опалювального сезону. Також в Україні були проблеми з постачанням електроенергії, через синхронізацію ОЕС з пострадянськими країнами та не достатню кількість вугілля. Однак уряд також запевнив населення, що "віялових" відключень не планується.

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Інвестиційний клімат в Україні

Зазвичай співпраця країни з МВФ підвищує довіру з боку іноземних інвесторів. Однак останні новини про стягнення російських військ біля кордону з Україною вплинули на зменшення портфелю ОВДП інвесторів. Тож Економіка 24 вирішила запитати в експертів, які в України шанси повернути попит на цінні папери на тлі нового траншу МВФ.

Богдан Воронцов вважає, що медійний шум, який виник внаслідок стягнення російських військ до українських кордонів з публікаціями у виданнях Bloomberg, The Washington Post та Politico, вже негативно вплинув на інвестиційний клімат.

Зокрема, існують оцінки, що держава наразі щотижнево зазнає мільярдних збитків через небажання інвесторів заходити на український ринок внаслідок загрозливої ситуації на кордоні. Зменшення портфеля ОВДП – закономірна реакція,

– додає він.

Старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович вважає, що інвестори врахували транш МВФ у свої оцінках інвестицій в українські борги ще на етапі досягнення згоди щодо програми на рівні персоналу, тобто понад місяць тому.

Тому сам транш не матиме жодного впливу на інвестиції нерезидентів у ОВДП. Водночас ослаблення гривні та підвищення дохідностей, що відбувається останнім часом, можуть позитивно вплинути на портфель нерезидентів, але за умови політичної стабільності в країні та покращення ситуації на Російсько-Білоруському кордоні. Тарас Котович Старший фінансовий аналітик групи ICU

На скільки реальний сценарій вторгнення Росії в Україну

Разом з тим Воронцов підкреслює, що експерти з ради МВФ не розцінюють можливість повномасштабного вторгнення Росії в Україну як реальний сценарій з огляду на виділення траншу.

Це дає позитивний сигнал інвесторам. Втім, поки не зникне напруження на кордонах, очікувати посилення позицій ОВДП не має підстав,

– розповідає Воронцов.

Російські війська біля кордону з Україною