Що відомо про програму фінансової допомоги

Стефанишин розповіла, що це одна з найстабільніших фінансових програм, яка рік у рік дає змогу планувати Україні відповідні витрати на розвиток. Також вона зауважила, що уряд вибудував вже певну практику узгодження з Євросоюзом умов отримання кожного траншу такої макрофінансової допомоги.

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Стабільний та зрозумілий механізм

Зі слів Стефанишин, Україна виконала всі умови та отримала кошти у повному обсязі в рамках попередньої п'ятої програми.

Ми не мали уявлення, чи потрібна нам шоста програма, коли укладали угоду про п'яту програму, але наразі ми точно можемо сказати, що ми налагодили зрозумілий процес взаємодії з ЄС… Тому ми готові до шостої програми… Ми сподіваємось, що наступна програма макрофінансової допомоги буде укладена вже у першій половині 2022 року,

– заявила вона.

Варто зауважити, що віцепрем'єр також наголосила, що вище згадана програма є зрозумілим та стабільним механізмом отримання коштів.

Попередні транші від ЄС

У липні 2020 року Україна та ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації п'ятої за рахунком програми макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 мільярда євро.

Перший транш у розмірі 600 мільйонів євро Україна отримала в грудні 2020 року.

Другий – 25 жовтня 2021 року, також у розмірі 600 мільйонів євро.

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