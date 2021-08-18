Новий розрахунок мінімальної зарплати: для кого збільшаться доходи

Кабінет Міністрів погодив постанову Верховної Ради внести зміни до законів про оплату праці. Зокрема, оновлять правила нарахування мінімальної заробітної плати.

Зміни стосуватимуться закону про оплату праці на окремих видах робіт. Працю оплачуватимуть у підвищеному розмірі для людей, які працюють в небезпечних та шкідливих умовах, а також для тих, що мають емоційно-нервове та інтелектуальне навантаження.

До теми Якою має бути зарплата в Україні, щоб припинилася масова еміграція: думки експертів

Законопроєкт встановлює, що працедавець не може зменшувати розмір заробітної плати. Документ набуде чинності з 1 січня 2022 року.

Як визначатимуть "мінімалку"

Документ також вказує, які складові входитимуть до мінімальної заробітної плати. На розмір "мінімалки" впливатимуть потреби працівників та їхніх сімей, загальний рівень середньої заробітної плати загалом по Україні.

Крім того, враховуватимуть розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб та прогнозний індекс споживчих цін на період, на який уряд встановлює розмір мінімальної заробітної плати. До уваги візьмуть і рівень зайнятості, продуктивності праці, збалансованості та обґрунтованості державного бюджету та рівень податків, обов'язкових зборів і внесків.

До розміру мінімальної плати не входитимуть такі складові:

доплати за суміщення професій, виконування обов'язків іншого працівника;

підвищення оплати у нічний час, відрядження;

оплату роботи в понаднормовий час, у вихідні, святкові та неробочі дні;

премії до святкових та ювілейних дат;

суми індексації заробітної плати;

суми компенсації втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів виплати заробітної плати.

Компанія Payoneer проаналізувала, скільки заробляють люди онлайн у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові та Одесі. За результатами, лідерами є столичні онлайн-продавці. Харків здобув першість в IT та онлайн-освіті, а Львів – у креативних галузях.



Зарплати, пенсії та прожитковий мінімум українців у 2021 році / Інфографіка 24 каналу