Рекордне зростання ціни на газ

Ціна найближчого (січневого) ф’ючерсу на TTF на біржі ICE Futures по обіді (близько 14 години) 21 грудня 2021 року досягла 2 035 доларів за тисячу кубометрів газу. Варто зауважити, що це абсолютний рекорд за всю історію торгів.

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Попередня рекордна ціна

Останній раз ціни на газ у Європі оновлювали рекорд 6 жовтня цьогоріч. Тоді ціна тисячі кубометрів блакитного палива коштувала майже 2 тисячі доларів. Ціна зростала декілька разів за день. З початку відкриття торгів вона складала 1 559, потім різко зросла до 1 606, 1,7 тисячі та власне досягла 1, 9 тисячі доларів.

Чому ціна рекордно зросла

Дії "Газпрому"

"Газпром" відмовився замовляти на вівторок транзит по "Ямала – Європа". Також у зв'язку з цим трубопровід зупинився і перейшов в реверсний режим – із заходу на схід. Про це повідомило видання "Інтерфакс-Україна".

Зауважимо, що "Газпром" не забронював додаткові потужності з транзиту природного газу через Україну на січень 2021 року та замовив всього 21,6% потужностей по газопроводу "Ямал – Європа" через Польщу.

Нагадаємо, що з жовтня "Газпром" бронював потужності газопроводу щомісячно, а з грудня перейшов на подобове бронювання.

Похолодання у Європі

Також ще одним фактором, що вплинув на рекордне зростання ціни газу – настання сильних холодів у Європі. В середньому груднева температура повітря очікується на 2 градуси нижче, ніж минулого року.

Важливо! Станом на 20 грудня рівень запасів газу в підземних сховищах Європи досяг позначки 59,57% від їхньої максимальної місткості. Це на 16,3 відсоткові пунктири нижче за середнє значення за останні п’ять років, згідно з даними Gas Infrastructure Europe.

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