Новий рекорд: ціна газу у Європі знову суттєво зросла

Ціна газу на європейських хабах продовжує рости, а вартість листопадового ф'ючерсу на біржі ICE Futures оновила черговий рекорд. 4 жовтня 2021 року ціна газу на хабі TTF в Нідерландах перевищила 1,2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані Лондонської біржі ICE. У п'ятницю 1 жовтня ціна вже складала 1 199,44 долара за тисячу кубометрів. Нагадаємо, що ще близько місяця вартість газу була удвічі меншою.

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Чому росте ціна на газ в Європі

Такі підвищення цін в останні тижні пов'язують з:

низькими запасами в європейських підземних сховищах,

відмовою російського "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту;

конкуренція з Азією.

Чи підвищаться ціни на газ в Україні

Прем'єр Денис Шмигаль розповів, що наразі в Україні немає передумов для підвищення цін на тепло та газ. Він запевнив, що тарифи залишатимуться незмінними. Також пообіцяв, що комунальні тарифи для населення до кінця опалювального сезону не будуть підвищувати, а ціни залишаться стабільними – президент України Володимир Зеленський.

До теми Тарифи на газ у жовтні 2021 року: яка ціна у різних постачальників

Як змінилась вартість газу на європейських хабах за місяць (вересень – жовтень 2021 року)