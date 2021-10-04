Про це свідчать дані Лондонської біржі ICE. У п'ятницю 1 жовтня ціна вже складала 1 199,44 долара за тисячу кубометрів. Нагадаємо, що ще близько місяця вартість газу була удвічі меншою.
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Чому росте ціна на газ в Європі
Такі підвищення цін в останні тижні пов'язують з:
- низькими запасами в європейських підземних сховищах,
- відмовою російського "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту;
- конкуренція з Азією.
Чи підвищаться ціни на газ в Україні
Прем'єр Денис Шмигаль розповів, що наразі в Україні немає передумов для підвищення цін на тепло та газ. Він запевнив, що тарифи залишатимуться незмінними. Також пообіцяв, що комунальні тарифи для населення до кінця опалювального сезону не будуть підвищувати, а ціни залишаться стабільними – президент України Володимир Зеленський.
До теми Тарифи на газ у жовтні 2021 року: яка ціна у різних постачальників
Як змінилась вартість газу на європейських хабах за місяць (вересень – жовтень 2021 року)
- 28 вересня ціна склала понад 1 тисячу доларів за тисячу кубометрів газу. До цього рекордом були ціни контракту "на день вперед" на TTF у 969 доларів за тисячу кубометрів, яку зафіксували 1 березня 2018 року.
- 15 вересня ціна піднялась до 963,9 долара за тисячу кубометрів газу.
- 29 вересня – 1 080 доларів за тисячу кубометрів газу.
- 30 вересня вартість газу впритул підібралася до 1,1 тисячі доларів за тисячу кубів.
- 1 жовтня – 1 199,44 долара за тисячу кубометрів газу.
- 4 жовтня – 1,2 тисячі за тисячу кубометрів газу.