Новий рекорд: ціна газу в Європі сягнула понад 1 200 доларів за тисячу кубометрів
5 жовтня 2021 , 15:26Читать новость на русском
Джерело:Лондонська біржа ICE
Ціна газу в Європі продовжує рекордно зростати кожного дня. Станом на 5 жовтня вона сягнула понад 1,2 тисячі доларів за тисячу кубометрів блакитного палива.
Ціна газу у Європі
Згідно з даними Лондонської біржі ICE ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах зранку 5 жовтня перевищила вчорашню рекордну ціну у 1,2 тисячі за тисячу кубометрів газу, сягнув до показника у 1 228,8 долара за тисячу кубометрів газу.
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Динаміка росту ціни газу на європейських хабах за вересень – жовтень 2021 року
- 28 вересня ціна склала понад 1 тисячу доларів за тисячу кубометрів газу. До цього рекордом були ціни контракту "на день вперед" на TTF у 969 доларів за тисячу кубометрів, яку зафіксували 1 березня 2018 року.
- 15 вересня ціна піднялась до 963,9 долара за тисячу кубометрів газу.
- 29 вересня – 1 080 доларів за тисячу кубометрів газу.
- 30 вересня вартість газу впритул підібралася до 1,1 тисячі доларів за тисячу кубів.
- 1 жовтня – 1 199,44 долара за тисячу кубометрів газу.
- 4 жовтня – 1,2 тисячі за тисячу кубометрів газу.
Ціни на газ у Європі: основне
- У Європі станом на початок жовтня ціна тисячі кубометрів газу коштувала вже майже 1,2 тисячі доларів.
- Підвищення цін пов'язують з низькими запасами в європейських підземних сховищах, відмовою "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту та конкуренцією з Азією.
- Ціна газу на хабі TTF в Нідерландах 4 жовтня 2021 року перевищила 1,2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.
Чи зросте ціна на газ в Україні перед опалювальним сезоном
- Прем'єр Денис Шмигаль розповів, що наразі в Україні немає передумов для підвищення цін на тепло та газ. Він запевнив, що тарифи залишатимуться незмінними.
- Президент України Володимир Зеленський також пообіцяв, що комунальні тарифи для населення до кінця опалювального сезону не будуть підвищувати, а ціни залишаться стабільними
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