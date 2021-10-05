Новий рекорд: ціна газу в Європі сягнула понад 1 200 доларів за тисячу кубометрів

5 жовтня 2021 , 15:26
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Джерело:

Лондонська біржа ICE

Ціна газу в Європі продовжує рекордно зростати кожного дня. Станом на 5 жовтня вона сягнула понад 1,2 тисячі доларів за тисячу кубометрів блакитного палива.

Ціна газу у Європі

Згідно з даними Лондонської біржі ICE ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах зранку 5 жовтня перевищила вчорашню рекордну ціну у 1,2 тисячі за тисячу кубометрів газу, сягнув до показника у 1 228,8 долара за тисячу кубометрів газу. 

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Ціни на газ у Європі: основне

  • У Європі станом на початок жовтня ціна тисячі кубометрів газу коштувала вже майже 1,2 тисячі доларів.
  • Підвищення цін пов'язують з низькими запасами в європейських підземних сховищах, відмовою "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту та конкуренцією з Азією.
  • Ціна газу на хабі TTF в Нідерландах 4 жовтня 2021 року перевищила 1,2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

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Зверніть увагу! В підземних сховищах України скорочуються запаси газу. За добу газу стало менше на 0,01 мільйона кубометрів, детальніше про це, читайте тут.
Автор: Дар'я Вереньова