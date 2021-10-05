Ціна газу у Європі

Згідно з даними Лондонської біржі ICE ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах зранку 5 жовтня перевищила вчорашню рекордну ціну у 1,2 тисячі за тисячу кубометрів газу, сягнув до показника у 1 228,8 долара за тисячу кубометрів газу.

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