Новий рекорд: ціна на газ в Європі перевищила 1 450 доларів

Ціна газу на європейському ринку продовжує встановлювати нові рекорди. Ввечері 5 жовтня вартість ф'ючерсу перевищила суму у 1450 доларів та тисячу кубометрів газу.

Це вже не перший стрибок у цінах на газ в Європі 5 жовтня. Однак вартість ресурсу й надалі продовжує зростати.

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Чергове здорожчання газу в Європі

За даними торгів, ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах досягла 1 456 доларів за тисячу кубометрів, або 121,5 євро за мегават на годину.

Нагадаємо, вдень 5 жовтня вартість газу сягнула показника у 1 228,8 долара.

Динаміка цін на європейських хабах у вересні – жовтні