Це вже не перший стрибок у цінах на газ в Європі 5 жовтня. Однак вартість ресурсу й надалі продовжує зростати.
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Чергове здорожчання газу в Європі
За даними торгів, ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах досягла 1 456 доларів за тисячу кубометрів, або 121,5 євро за мегават на годину.
Нагадаємо, вдень 5 жовтня вартість газу сягнула показника у 1 228,8 долара.
Динаміка цін на європейських хабах у вересні – жовтні
- 28 вересня ціна на газ становила понад 1 тисячу доларів за тисячу кубометрів газу. До цього рекордом були ціни контракту "на день вперед" на TTF у 969 доларів за тисячу кубометрів, яку зафіксували 1 березня 2018 року.
- 29 вересня ціна ресурсу сягнула 1 080 доларів за тисячу кубометрів газу. А вже наступного дня вартість газу впритул підібралася до 1,1 тисячі доларів.
- 1 жовтня газ в Європі коштував 1 199,44 долара, а 4 жовтня – 1 200 доларів.