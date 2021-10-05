Це вже не перший стрибок у цінах на газ в Європі 5 жовтня. Однак вартість ресурсу й надалі продовжує зростати.

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Чергове здорожчання газу в Європі

За даними торгів, ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах досягла 1 456 доларів за тисячу кубометрів, або 121,5 євро за мегават на годину.

Нагадаємо, вдень 5 жовтня вартість газу сягнула показника у 1 228,8 долара.

Динаміка цін на європейських хабах у вересні – жовтні

Важливо! Денис Шмигаль розповів, що наразі в Україні немає передумов для підвищення цін на тепло та газ. Він запевнив, що тарифи залишатимуться незмінними. Володимир Зеленський теж дав схожу обіцянку.