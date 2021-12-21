Новий рекорд: торгівля між Польщею та Україною перевищить 10 мільярдів доларів за рік

Обсяг торгівлі між Україною та Польщею за результатами 2021 року перетне позначку в 10 мільярдів доларів. Цей показник стане новим рекордом.

Про рекордні обсяги торгівлі країн у коментарі виданню розповів керівник відділу з економічних питань посольства України в Польщі Ігор Баранецький.

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Рекордні показники українсько-польської торгівлі

У 2021 році торгівля України з Польщею не тільки вийшла на рівень, який був до початку пандемії коронавірусу у світі, але й матиме рекордні показники.

За результатами року двостороння торгівля товарами перевищить 10 мільярдів доларів, а разом з послугами цей показник сягне позначки 11 мільярдів,

– зазначив Баранецький.

Він наголосив, що вперше після вступу Польщі до Євросоюзу у 2004 році для України сформувалося позитивне сальдо у торгівлі з цією країною.

У результаті у 2021 році Польща впевнено закріпилася на позиції другого найбільшого торговельного партнера та експортного ринку України. Першу сходинку й надалі посідає Китай.

Деталі торгівлі між країнами за галузями

Польща увійшла до ТОП-5 імпортерів української аграрної продукції. Загальна частка сільськогосподарської продукції наразі наближається до 2 мільярдів доларів. Водночас баланс у цьому секторі є майже рівним.

За словами Баранецького, у 2021 році обсяг польських інвестицій в Україні вперше перевищив 1 мільярд доларів, це сталося ще у першому півріччі. Водночас зростають українські інвестиції в польську економіку. Кількість польських фірм, в яких засновники або співвласники українці влітку перетнула позначку у 20 тисяч, наближаючись до 25% від загальної кількості компаній з іноземним капіталом.

Виклики та проблеми торгівлі Польщі та України

Найбільшим викликом для двосторонніх відносин країн у сфері економіки є, за словами дипломата, логістика. Однак у бюджеті на 2022 рік закладені гроші на удосконалення інфраструктури на кордоні.

Проблемою є постійна нестача дозволів для українських міжнародних перевізників. Із запитів на 200 тисяч дозволів задовольняють тільки 1670 тисяч.

"Тривають складні переговори. Головне усвідомити: це питання для України дуже чутливе, адже спільний кордон – це не лише кордон з Польщею, але і з ЄС", – наголосив Баранецький. Він додав, що питання доступу на польський ринок і забезпечення вільного транзиту до інших країн ЄС слід розділяти.

Завдання української сторони

Дипломат вважає, що завданням України є "максимально, у кожній дрібниці логістично інтегруватися до ЄС".

Ще одне завдання, на думку Баранецького, полягає в тому, щоб за 2 – 3 роки стати одним із 10 найбільших торговельних партнерів Польщі.

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