Криптовалюта біткойн вранці 26 грудня вкотре оновила свій історичний максимум. На деякий час її вартість перевищила 25 тисяч доларів.

Новий рекорд біткойну

Про високу ціну криптовалюти свідчать дані на біржі Coindesk. Зокрема, під час торгової сесії біткойн подорожчав до 25 005 доларів, що стало новим рекордом.

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Однак станом на 9 ранку за Києвом його вартість трохи відкотилася. Тепер за один біткойн треба викласти 24 828 доларів.

Як ситуація на інших біржах

На Bitstamp біткойн перевищив 25 020 доларів.

На FTX – вище ніж 25 040 доларів.

На Bitfinex криптовалюта не досягла психологічно важливої позначки.

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Що цьому передувало

17 грудня біткойн уперше в історії перевищив курс у понад 22 тисячі доларів.

Однак того ж дня він виріс майже на 20% за один день.

19 грудня біткойн досяг позначки у 24 тисячі доларів.