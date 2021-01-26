Міжнародний валютний фонд оприлюднив новий прогноз щодо того, як відновлюватиметься світова економіка у найближчі роки. На цей раз розрахунки дещо оптимістичніші.

Джерело: World Economic Outlook

Відтак, після кризи економіка поліпшуватиметься значно швидше, ніж планувалось. Про це йдеться в огляді МВФ за січень 2021 року.

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Головна економістка МВФ Гіта Гопінат наголосила, що перегляд прогнозу на 2021 рік показує позитивні ефекти від успіху початку вакцинації в деяких країнах.

Але це було частково компенсовано відновленням поширення вірусу в декількох країнах і впровадженими заходами стримування, які чинять негативний вплив на економічну активність,

– казала Гопінат.

Прогноз на 2021 рік

Відтак, фонд прогнозує зростання світової економіки у 2021 році на рівні 5,5%. У порівнянні з жовтнем 2020 року прогноз збільшився на 0,3 відсоткові пункти.

Прогноз на 2022 рік

Згідно з прогнозом, у 2022 році світовий валовий внутрішній продукт зросте на 4,2%.

Довідка. За прогнозом Світового банку, у 2021 році очікується, що світова економіка зросте на 4% за умови, що застосування вакцин від COVID-19 триватиме в широких масштабах протягом всього року.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) оновив прогноз відновлення економіки України після кризи. Згідно з прогнозом, валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні до 2021 року збільшиться на 4,2%. Згідно з оновленим прогнозом, у 2022 році економіка зросте на 3,8%. У 2023 році очікується зростання на 4,0%.

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