Новий прогноз на відновлення світової економіки від МВФ: чи чекати покращення
Міжнародний валютний фонд оприлюднив новий прогноз щодо того, як відновлюватиметься світова економіка у найближчі роки. На цей раз розрахунки дещо оптимістичніші.
Джерело: World Economic Outlook
Відтак, після кризи економіка поліпшуватиметься значно швидше, ніж планувалось. Про це йдеться в огляді МВФ за січень 2021 року.
Цікаво Нацбанк високо оцінює шанси першого перегляду місією МВФ програми stand-by
Головна економістка МВФ Гіта Гопінат наголосила, що перегляд прогнозу на 2021 рік показує позитивні ефекти від успіху початку вакцинації в деяких країнах.
Але це було частково компенсовано відновленням поширення вірусу в декількох країнах і впровадженими заходами стримування, які чинять негативний вплив на економічну активність,
– казала Гопінат.
Прогноз на 2021 рік
Відтак, фонд прогнозує зростання світової економіки у 2021 році на рівні 5,5%. У порівнянні з жовтнем 2020 року прогноз збільшився на 0,3 відсоткові пункти.
Прогноз на 2022 рік
Згідно з прогнозом, у 2022 році світовий валовий внутрішній продукт зросте на 4,2%.
Зазначимо, Національний банк України (НБУ) оновив прогноз відновлення економіки України після кризи. Згідно з прогнозом, валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні до 2021 року збільшиться на 4,2%. Згідно з оновленим прогнозом, у 2022 році економіка зросте на 3,8%. У 2023 році очікується зростання на 4,0%.
Буде цікаво Це буде рік економічного зростання: у Зеленського поділилися оптимістичними прогнозами
Поділитися новиною