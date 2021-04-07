Новий "план Маршалла" здатен відновити економіку США, – JPMorgan

Джерело:The Wall Street Journal
Генеральний директор найбільшого американського банку JPMorgan Chase&Co Джеймі Даймон у своєму щорічному листі-звіті закликав закласти основу для довгострокового економічного зростання США за допомогою загальнонаціонального "плану Маршалла", згадуючи сценарій відновлення Західної Європи після Другої світової війни.
Однак, Даймон одразу ж відмітив, що такий план може змусити уряд підняти податки для більш забезпечених громадян. Але банкір вважає, що якби люди знали, що їх гроші підуть на допомогу бідним та малозабезпеченим, то вони б хотіли платити вищи податки.
Читайте також Коли світова економіка оговтається від коронокризи: прогноз МВФ
Не можна весь час тримати дефіцит на рівні 10 – 15%,
– додав Даймон.
Даймон відмітив, що масштабні та швидкі заходи грошово-кредитної політики, прийняті торік владою США, дозволили уникнути гіршого результату до того ж він впевнений, що новий економічний план Джо Байдена спричинить бурхливий розвиток економіки.
Нам повинно бути соромно, якщо ми не скористаємося цим зростанням для допомоги найбільш нужденним,
– відмітив Даймон.
Загалом, Джеймі Даймон очікує на стабільне зростання економіки США при помірному підвищенні інфляції й процентних ставок, завдяки високому рівню заощаджень, розширення вакцинації та перспективам прийняття плану інфраструктурних витрат обсягом у 2,3 трильйона доларів, який запропонував президент США Джо Байден.
Проте, банкір не виключає, що можливі перешкоди на шляху до економічного зростання. Наприклад, прискорення інфляції, котре змусить Федеральну резервну систему США підвищити короткострокові ставки, що негативно позначиться на інвестиціях.Отримати кредит до 500 тисяч гривень на вигідних умовах допоможуть фахівці Ідея Банку.