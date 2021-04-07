Новий "план Маршалла" здатен відновити економіку США, – JPMorgan

Генеральний директор найбільшого американського банку JPMorgan Chase&Co Джеймі Даймон у своєму щорічному листі-звіті закликав закласти основу для довгострокового економічного зростання США за допомогою загальнонаціонального "плану Маршалла", згадуючи сценарій відновлення Західної Європи після Другої світової війни.

Пропозиція Джеймі Даймона

Однак, Даймон одразу ж відмітив, що такий план може змусити уряд підняти податки для більш забезпечених громадян. Але банкір вважає, що якби люди знали, що їх гроші підуть на допомогу бідним та малозабезпеченим, то вони б хотіли платити вищи податки.

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Не можна весь час тримати дефіцит на рівні 10 – 15%,

– додав Даймон.

Що таке "план Маршала" План Маршалла – програма економічної допомоги європейським державам після Другої світової війни, котрий висунув у 1947 році держсекретар США Джордж Маршалл. Програма допомоги реалізовувалася протягом 4 років, з 1948 року по 1952 рік, за який США передали близько 13 мільярдів доларів (близько 123 мільярди доларів після інфляції) у вигляді технічної й економічної допомоги для підтримки відновлення економіки європейських країн, які приєдналися до Організації європейського економічного співробітництва.

Чому, на думку Даймона, слід протягнути "руку помочі"

Разом з тим на думку Даймона, будь-яка зміна корпоративного податку має бути "обґрунтованою і помірною", щоб зберегти конкурентоспроможність США на світовій арені.

Даймон відмітив, що масштабні та швидкі заходи грошово-кредитної політики, прийняті торік владою США, дозволили уникнути гіршого результату до того ж він впевнений, що новий економічний план Джо Байдена спричинить бурхливий розвиток економіки.

Нам повинно бути соромно, якщо ми не скористаємося цим зростанням для допомоги найбільш нужденним,

– відмітив Даймон.

Прогнози щодо економіки США

Загалом, Джеймі Даймон очікує на стабільне зростання економіки США при помірному підвищенні інфляції й процентних ставок, завдяки високому рівню заощаджень, розширення вакцинації та перспективам прийняття плану інфраструктурних витрат обсягом у 2,3 трильйона доларів, який запропонував президент США Джо Байден.

Економічний план Байдена

План розрахований на 8 років.

2 трильйони доларів буде виділено на такі сфери, як: модернізація транспортної інфраструктури, підтримка літніх людей та інвалідів, підтримка промислового сектора, ремонт і будівництво доступного житла, розвиток мереж широкосмугового зв'язку.

Найбільше коштів отримає сфера модернізації транспортної інфраструктури – 621 мільярд доларів.

Витрати планують покрити протягом 15 років у наслідок підвищення корпоративного податку до 28% з 21%, а також збільшення податку на закордонні прибутки компаній.

Ймовірні ризики для економіки

Рік тому, у своєму щорічному листі-звіті, акціонерів банку JPMorgan Даймон попереджав про настання важкої рецесії та про ризик падіння ВВП США на 35%.

Проте, банкір не виключає, що можливі перешкоди на шляху до економічного зростання. Наприклад, прискорення інфляції, котре змусить Федеральну резервну систему США підвищити короткострокові ставки, що негативно позначиться на інвестиціях.