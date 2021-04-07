Генеральний директор найбільшого американського банку JPMorgan Chase&Co Джеймі Даймон у своєму щорічному листі-звіті закликав закласти основу для довгострокового економічного зростання США за допомогою загальнонаціонального "плану Маршалла", згадуючи сценарій відновлення Західної Європи після Другої світової війни.

Пропозиція Джеймі Даймона

Однак, Даймон одразу ж відмітив, що такий план може змусити уряд підняти податки для більш забезпечених громадян. Але банкір вважає, що якби люди знали, що їх гроші підуть на допомогу бідним та малозабезпеченим, то вони б хотіли платити вищи податки.

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Не можна весь час тримати дефіцит на рівні 10 – 15%,

– додав Даймон.

Разом з тим на думку Даймона, будь-яка зміна корпоративного податку має бути "обґрунтованою і помірною", щоб зберегти конкурентоспроможність США на світовій арені.

Що таке "план Маршала" План Маршалла – програма економічної допомоги європейським державам після Другої світової війни, котрий висунув у 1947 році держсекретар США Джордж Маршалл. Програма допомоги реалізовувалася протягом 4 років, з 1948 року по 1952 рік, за який США передали близько 13 мільярдів доларів (близько 123 мільярди доларів після інфляції) у вигляді технічної й економічної допомоги для підтримки відновлення економіки європейських країн, які приєдналися до Організації європейського економічного співробітництва.

Чому, на думку Даймона, слід протягнути "руку помочі"

Даймон відмітив, що масштабні та швидкі заходи грошово-кредитної політики, прийняті торік владою США, дозволили уникнути гіршого результату до того ж він впевнений, що новий економічний план Джо Байдена спричинить бурхливий розвиток економіки.

Нам повинно бути соромно, якщо ми не скористаємося цим зростанням для допомоги найбільш нужденним,

– відмітив Даймон.

Прогнози щодо економіки США

Загалом, Джеймі Даймон очікує на стабільне зростання економіки США при помірному підвищенні інфляції й процентних ставок, завдяки високому рівню заощаджень, розширення вакцинації та перспективам прийняття плану інфраструктурних витрат обсягом у 2,3 трильйона доларів, який запропонував президент США Джо Байден.

Економічний план Байдена

План розрахований на 8 років.

2 трильйони доларів буде виділено на такі сфери, як: модернізація транспортної інфраструктури, підтримка літніх людей та інвалідів, підтримка промислового сектора, ремонт і будівництво доступного житла, розвиток мереж широкосмугового зв'язку.

Найбільше коштів отримає сфера модернізації транспортної інфраструктури – 621 мільярд доларів.

Витрати планують покрити протягом 15 років у наслідок підвищення корпоративного податку до 28% з 21%, а також збільшення податку на закордонні прибутки компаній.

Нагадаємо! Рік тому, у своєму щорічному листі-звіті, акціонерів банку JPMorgan Даймон попереджав про настання важкої рецесії та про ризик падіння ВВП США на 35%. Ймовірні ризики для економіки Проте, банкір не виключає, що можливі перешкоди на шляху до економічного зростання. Наприклад, прискорення інфляції, котре змусить Федеральну резервну систему США підвищити короткострокові ставки, що негативно позначиться на інвестиціях.

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