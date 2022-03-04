Новий максимум: ціна на газ у Європі піднялася майже до 2 400 доларів за тисячу кубометрів
4 березня 2022 , 18:04Читать новость на русском
Джерело:ICE Futures
На тлі війни Росії з Україною та впровадження санкцій проти країни-агресорки, у Європі зростає вартість газу. Тепер блакитне паливо коштує майже 2 400 доларів за тисячу кубометрів.
Рартість газу зупинилася на позначці 2 391 долар за тисячу кубометрів.Попередній рекорд був 2 березня, коли вартість блакитного палива зросла до 2 227 доларів.
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Так, ціна квітневого ф'ючерсу на хабі TTF досягла 2 391 долар за тисячу кубометрів. Напередодні торги завершилися на рівні 1724 доларів за тисячу кубометрів.
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