Новий максимум: середня зарплата українців знову зросла

Середня зарплата українців у липні 2021 року становила 14 345 гривень. Це на 32 гривні більше, ніж у червні цього ж року. Адже тоді середня зарплата становила 14 313 гривень.

Порівняно з 2020 роком за рік середня зарплата зросла на 21,5%. У 2020 році вона становила 11 591 гривню.

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В Україні зросла середня зарплата

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у липні 2021 року становила 14 345 гривні…,

– розповіли у відомстві.

Додали, що це в 2,4 раза вище рівня мінімальної зароплати (6000 гривень). Враховуючи курс валют Нацбанку (станом на липень 2021 року), у середньому українці отримали 527 доларів.

Найбільше отримували у Києві, найменше – на Буковині

Нарахована зарплата в липні 2021 у Києві сталовила 20 956 гривні. Це найвищий показник в Україні. Натомість найнижча була на Буковині – 11 350 гривень.

Зарплата по галузях:

Найбільше отримували працівники гадузі "Інформація та телекомунікації". Їхня середня зарплата 249 46 гривень. У цій сфері нарахування за останній рік зросло на 26,1%.

Далі працівники галузі "Фінансова та страхова діяльність" – 24 489 гривень, що на 20,3% більше, ніж у 2020 році.

Після них – "Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування". Там середня зарплата становила 20 782 гривень – тобто на 17,8% більше, ніж минулоріч.

Фафівці "Професійної, наукової та технічної діяльністі" отримували 19 203 гривень, що на 21,8% більше, ніж торік.