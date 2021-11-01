У листопаді ціна російського газу становитиме близько 450 доларів за 1 тисячу кубометрів. Про це сказав віцепрем'єр Молдови Андрій Спину. Тобто газ коштуватиме вдвічі дешевше за ринкову ціну і вартість у жовтні.

До теми Молдова домовилась про новий газовий контракт з Росією на 5 років

Що передувало новому контракту

Попередній договір Молдови з "Газпромом" діяв до 30 вересня. Згідно з ним, газ коштував 220 – 230 доларів за тисячу кубометрів. Однак Росія вирішила значно підняти ціну і встановила планку у 790 доларів за тисячу кубометрів.

Президентка Молдови Майя Санду відмовилися брати участь в переговорах з "Газпромом" про новий контракт. Оскільки в країні був дефіцит природного газу у сховищах, парламент Молдови ввів у країні режим надзвичайного стану до 20 листопада.

Потім влада Молдови поїхала у Росію домовлятися про газ.