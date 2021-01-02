Біткойн вдруге за день побив історичний максимум: його вартість перевищила 31 тисячу доларів
Біткойн продовжує бити рекорди. Зокрема, вдень 2 січня курс криптовалюти вперше в історії подолав позначку в 31 тисячу доларів. Цікаво, що упродовж останнього року найпоширеніша в світі цифрова валюта подорожчала в 4 рази.
Про нову історичну надвисоку ціну біткойна свідчать дані криптовалютних бірж. Про це повідомляє 24 канал.
Що передувало Вартість біткойна вкотре побила свій історичний рекорд: нова ціна
Скільки коштує біткойн станом на день 2 січня
- Coindesk – 31 208 (+5,59% за добу).
- Binance (найбільша за об’ємом торгів криптовалютами біржа) – 31 290 (+5,95%).
- CoinMarketCap (портал, що вираховує середню ціну за понад 20 біржами) – 30 9777 (+5,36%).
Зауважимо, через різке зростання вартості біткойна трейдери, які розраховували виграти на падінні вартості, сумарно втратили сотні мільйонів доларів. До слова, на біткойн сьогодні припадає понад 70% всього ринку.
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Зростаня курсу біткойна: коротко
- Ще на початку 2020 року біткойн коштував трохи більше ніж 7 тисяч доларів.
- До зростання криптовалюту підштовхнули коронавіру, а також обвалення фондових ринків і цін на нафту.
- У підсумку інвестори почали вкладати в криптовалюту та ризикові активи. Пізніше про плани вкластися в біткойн одна за одною почали оголошувати великі компанії. І це підвищувало до криптовалюти довіру.
- Також зростанню курсу допоміг обвал іншої криптовалюти через претензії, що виникли у Комісії з цінних паперів і бірж США.
- Вперше біткойн подолав позначку в 20 тисяч доларів 16 грудня. А вже 19 числа досяг позначки у 24 тисячі доларів. Опісля майже щодня відбувалося лише його зростання.
- Що буде з біткойном далі – поки невідомо. Деякі експерти передбачають подальше зростання, інші вважають, що падіння є неминучим.
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