Біткойн продовжує бити рекорди. Зокрема, вдень 2 січня курс криптовалюти вперше в історії подолав позначку в 31 тисячу доларів. Цікаво, що упродовж останнього року найпоширеніша в світі цифрова валюта подорожчала в 4 рази.

Про нову історичну надвисоку ціну біткойна свідчать дані криптовалютних бірж. Про це повідомляє 24 канал.

Що передувало Вартість біткойна вкотре побила свій історичний рекорд: нова ціна

Скільки коштує біткойн станом на день 2 січня

Coindesk – 31 208 (+5,59% за добу).

Binance (найбільша за об’ємом торгів криптовалютами біржа) – 31 290 (+5,95%).

CoinMarketCap (портал, що вираховує середню ціну за понад 20 біржами) – 30 9777 (+5,36%).

Зауважимо, через різке зростання вартості біткойна трейдери, які розраховували виграти на падінні вартості, сумарно втратили сотні мільйонів доларів. До слова, на біткойн сьогодні припадає понад 70% всього ринку.

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Зростаня курсу біткойна: коротко