З травня українці мають подати нові заявки на отримання субсидій: уряд про зміни

Джерело:24 канал
Аби отримати субсидію, українці з травня мають подати нові заявки. Їх прийматимуть протягом 5 місяців. До процедури внесли певні зміни.
Про це під час засідання Кабміну 28 січня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Подати на субсидію можна і дистанційно – онлайн або поштою.
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Які основні зміни? 92% українців, які отримують субсидію, отримують її в готівковій формі. З травня усі 100% отримуватимуть субсидію "живими грошима",
– розповів Шмигаль.
Внесли зміни також щодо того, хто не отримуватиме субсидію:
Міністерство соціальної політики запровадило зміни щодо декларації для отримання субсидії. Потрібно буде вказувати наявні депозити та операції щодо купівлі валюти. Серед вимог – декларування транспорту.