З травня українці мають подати нові заявки на отримання субсидій: уряд про зміни

Аби отримати субсидію, українці з травня мають подати нові заявки. Їх прийматимуть протягом 5 місяців. До процедури внесли певні зміни.

Про це під час засідання Кабміну 28 січня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Подати на субсидію можна і дистанційно – онлайн або поштою.

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З травня субсидію усі отримуватимуть у готівковій формі

Які основні зміни? 92% українців, які отримують субсидію, отримують її в готівковій формі. З травня усі 100% отримуватимуть субсидію "живими грошима",

– розповів Шмигаль.

Внесли зміни також щодо того, хто не отримуватиме субсидію:

ті, хто має на депозитному рахунку більше ніж 100 тисяч гривень,

ті, хто купує новий автомобіль вартістю понад 50 тисяч гривень,

ті, хто купує валюту на понад 50 тисяч гривень одноразово.

Мінсоцполітики змінило правила щодо декларації на субсидію

Глава уряду наголосив, що для більшості отримувачів субсидій нічого не зміниться. Щодо змін, то їхня мета – забезпечення справедливості.

Міністерство соціальної політики запровадило зміни щодо декларації для отримання субсидії. Потрібно буде вказувати наявні депозити та операції щодо купівлі валюти. Серед вимог – декларування транспорту.